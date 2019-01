Pd | Falcomatà | ' Zingaretti ha leadership e capacità di ascolto'

dire

: #CongressoPd. @g_falcomata in campo per @nzingaretti. - Agenzia_Dire : #CongressoPd. @g_falcomata in campo per @nzingaretti. - GazzettaDelSud : Nazareno ed europee, nel Pd Falcomatà e Iacucci si schierano con l'asse Zingaretti-Calenda -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Il sindaco di Reggio Calabria in campo per: 'Scelgo lui per storia politica, esperienza maturata sul campo eaggregativa'