Pattinaggio artistico oggi 23 gennaio | Europei 2019 | programma | orari e tv Le

Pattinaggio artistico - Euopei 2019 : si comincia con lo short program femminile. Le musiche e gli elementi pianificati dalle pattinatrici : I Campionati Europei di Pattinaggio artistico, quest’anno in programma nella capitale Bielorussa Minsk, si apriranno con lo short program della specialità dell’individuale femminile. Nel primo segmento di gara le pattinatrici sono chiamate a eseguire sette elementi. Nello specifico dovranno atterrare un axel, obbligatoriamente doppio o triplo, un elemento di salto singolo e un altro in combinazione, oltre che tre trottole e una ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : al via lo short program delle coppie di artistico - le musiche e gli elementi pianificati dai pattinatori di vertice : La prima giornata di gare del Campionato Europeo di Pattinaggio artistico, quest’anno in scena nella città di Minsk (Bielorussia), si concluderà con lo short program della specialità delle coppie di artistico. Il segmento più breve di gara consiste nell’esecuzione, su tema musicale libero, di sette elementi tecnici obbligati. I pattinatori sono chiamati ad atterrare rispettivamente un triplo twist, un salto in parallelo, uno ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : Della Monica-Guarise e Guignard-Fabbri - la medaglia è possibile! L’Italia si stringe con gli azzurri : È arrivato il momento. L’Italia del Pattinaggio artistico si stringe attorno ai propri veterani Nicole Della Monica-Matteo Guarise (coppie d’artistico) e Charlène Guignard-Marco Fabbri (danza), pronti a lottare per conquistare le rispettive prime medaglie Della carriera al Campionato Europeo di Minsk (Bielorussia) che inizierà con le gare ufficiali a partire da mercoledì 23 fino a domenica 27 gennaio. Due gare, due situazioni ...

Pattinaggio artistico - come vedere gli Europei in tv. Orari e palinsesti su RAI ed Eurosport. Il programma completo : Gli Europei 2019 di Pattinaggio artistico saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport ed Eurosport. La 101^ edizione della rassegna continentale, in programma a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 27 gennaio, avrà una copertura praticamente totale da parte dei due network che detengono i diritti televisivi della competizione. Naturalmente sono previste anche diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player. Si preannuncia una competizione ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : quando gareggiano Della Monica-Guarise? Date - programma - orari e tv : Nicole Della Monica e Matteo Guarise sono pronti per affrontare gli Europei 2019 di Pattinaggio artistico, in programma da mercoledì 23 a sabato 26 gennaio a Minsk (Bielorussia). La nostra coppia di artistico ha tutte le carte in regola per salire sul podio continentale: dopo i due secondi posti nelle tappe del Grand Prix a Helsinki e Mosca, il romagnolo e la bergamasca puntano molto su questo evento e hanno tutte le carte in regola per mettersi ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : le favorite del singolo femminile. Alina Zagitova senza rivali - Kostantinova e Samadurova per la tripletta russa : Una cosa è certa. Solo Alina Zagitova può fermare Alina Zagitova ai prossimi Campionati Europei di Pattinaggio artistico pronti a partire nella capitale bielorussa di Minsk. Con l’assenza di Carolina Kostner e una concorrenza interna diversa da ciò che si aspettava, ovvero con Elizaveta Tuktamyševa ed Evgenia Medvedeva fuori da giochi, la Campionessa Olimpica in carica, salvo clamorose sorprese, non dovrebbe avere alcun tipo di problema ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : i favoriti del singolo maschile; Javier Fernandez - obiettivo settimo titolo per concludere in bellezza. Brezina e Kolyada in pole per il podio : La gara della specialità del singolo maschile che si svolgerà ai Campionati Europei di Minsk (Bielorussia) dal 23 al 27 gennaio avrà certamente un sapore particolare. Sarà infatti l’ultima volta che vedremo sul ghiaccio lo spagnolo Javier Fernandez che, dopo aver meritatamente conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di PyeongChang 2018, ha deciso di interrompere l’attività agonistica dedicandosi esclusivamente agli ...

Pattinaggio artistico - Europei Minsk 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Gli Europei 2019 di Pattinaggio artistico si disputeranno a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 27 gennaio. La rassegna continentale prevede l’assegnazione ovviamente di quattro titolo: maschile, femminile, coppie di artistico, coppie di danza: si preannuncia grande spettacolo per la 101^ edizione di questa competizione. L’Italia può giocarsi delle carte importanti con Charlène Guignard-Marco Fabbri (coppia di danza) e Nicole Della ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : i favoriti delle coppie; James-Ciprès e Tarasova-Morozov - scontro per il titolo nelle coppie di artistico. Della-Monica-Guarise vedono il bronzo : Ai Campionati Europei di Pattinaggio di figura che si svolgeranno nella città di Minsk (Bielorussia) dal 21 al 27 gennaio, assisteremo a delle gare di alto profilo. Nello specifico, sarà particolarmente interessante godere dello spettacolo offerto dalla specialità delle coppie di artistico. A competere per la medaglia d’oro saranno due coppie, quella francese formata da Vanessa James e Morgan Ciprès, freschi vincitori delle Finali Grand ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : la grande occasione di Nicole Della Monica e Matteo Guarise. Caccia al bronzo per gli azzurri! : Una sola parola. Lottare. Nicole Della Monica e Matteo Guarise affilano le lame per il Campionato Europeo 2019 di Pattinaggio artistico, in scena nella fredda Minsk (Bielorussia) dal 21 al 27 gennaio, dove potrebbero conquistare per la prima volta in carriera una gloriosa medaglia. I due secondi posti ottenuti nelle tappe del circuito ISU Grand Prix di Helsinki e Mosca (Rostelecom Cup) e la successiva storica qualificazione alla Finale di ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : solo il regolamento impedisce alla Russia di monopolizzare le prime sette posizioni. Dominio assoluto nel singolo femminile : È proprio vero. solo il regolamento ISU, che prevede la partecipazione di soli tre atleti nelle principali competizioni internazionali, impedisce alla fortissima squadra russa di monopolizzare nella specialità del singolo femminile almeno le prime sette posizioni al Campionato Europeo di Pattinaggio artistico, pronto ad andare in scena nella città di Minsk (Bielorussa) dal 21 al 27 gennaio. Un Dominio assoluto che vede, oltre ovviamente il ...