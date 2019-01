Pattinaggio artistico | Della Monica-Guarise | “Contenti della performance | siamo in

Pattinaggio artistico - Europei 2019. Alina Zagitova : “Ho commesso degli errori”. Le dichiarazioni delle protagoniste : Alina Zagitova si trova al comando dopo il programma corto agli Europei 2019 di Pattinaggio artistico. La Campionessa Olimpica ha commesso diverse sbavature durante la propria esecuzione ma a Minsk (Bielorussia) è comunque davanti a tutte, confermando i favori del pronostico che la vedono trionfante per il secondo anno consecutivo. Di seguito le dichiarazioni che le ragazze momentaneamente sul podio hanno rilasciato all’ISU. Alina ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : meravigliosi Della Monica-Guarse - terzi dopo il corto delle coppie d’artistico. Azzurri in corsa per una medaglia : Nicole Della Monica e Matteo Guarise si sono piazzati in terza posizione dopo lo short program delle coppie ai Campionati Europei di Pattinaggio artistico, quest’anno in scena fino al 27 gennaio nella città di Minsk (Bielorussia). Gli atleti allenati da Cristina Mauri sono stati protagonisti di un programma meraviglioso in cui hanno eseguito senza alcun tipo di sbavatura tutti gli elementi del layout: sulle sensuali note blues di ...

LIVE Pattinaggio artistico - Europei 2019 in DIRETTA : attesa per Della Monica-Guarise - si sogna il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2019 di Pattinaggio artistico, a Minsk (Bielorussia) incomincia la 101^ edizione Della rassegna continentale. Si preannuncia una giornata particolarmente avvincente e appassionante, ne vedremo davvero delle belle sul ghiaccio dove i migliori interpreti si daranno battaglia per ottenere il miglior risultato possibile: oggi non si assegnano medaglie ma gli atleti impegnati punteranno a portare ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : tutto pronto per lo short program maschile. Le musiche e gli elementi pianificati dai pattinatori : C’è grandissima attesa per la gara della specialità del singolo maschile ai Campionati Europei di Pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Minsk (Bielorussia) e in programma fino a domenica 27 gennaio. La motivazione è semplice. La rassegna europea sarà l’ultima uscita da agonista della medaglia di bronzo olimpica Javer Fernandez, pronto a salutare le comeptizioni conquistando il settimo titolo continentale consecutivo. Il ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : Alina Zagitova al comando dopo lo short - Samodurova insegue. Lucrezia Gennaro conquista la finale : La prima giornata dei Campionati Europei di Pattinaggio artistico, quest’anno in scena presso L’Arena Sportiva di Minsk (Bielorussia), si è aperta con lo short program della specialità individuale femminile. Come da pronostico, la Campionessa Olimpica Alina Zagitova si è portata al comando della classifica; tuttavia, nonostante la superiorità, la fuoriclasse russa è apparsa piuttosto contratta. Inaugurando la performance ricevendo ...

LIVE Pattinaggio artistico - Europei 2019 in DIRETTA : Zagitova in testa tra le donne - tra poco Della Monica-Guarise :

LIVE Pattinaggio artistico - Europei 2019 in DIRETTA : Lucrezia Gennaro parte benissimo! Attesa per Della Monica-Guarise :

LIVE Pattinaggio artistico - Europei 2019 in DIRETTA : si parte con le donne - poi subito Della Monica-Guarise! :

Pattinaggio artistico oggi (23 gennaio) - Europei 2019 : programma - orari e tv. Le startlist e gli azzurri in gara : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DEGLI Europei 2019 DI Pattinaggio artistico (23 gennaio) oggi mercoledì 23 gennaio incominciano gli Europei 2019 di Pattinaggio artistico, a Minsk (Bielorussia) scatta la 101^ edizione della rassegna continentale. Prima giornata riservata agli short program della categoria femminile e delle coppie di artistico, si preannuncia grandissimo spettacolo con tanti fuoriclasse impegnati sul ghiaccio che vorranno ...

Pattinaggio artistico - Euopei 2019 : si comincia con lo short program femminile. Le musiche e gli elementi pianificati dalle pattinatrici : I Campionati Europei di Pattinaggio artistico, quest’anno in programma nella capitale Bielorussa Minsk, si apriranno con lo short program della specialità dell’individuale femminile. Nel primo segmento di gara le pattinatrici sono chiamate a eseguire sette elementi. Nello specifico dovranno atterrare un axel, obbligatoriamente doppio o triplo, un elemento di salto singolo e un altro in combinazione, oltre che tre trottole e una ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : al via lo short program delle coppie di artistico - le musiche e gli elementi pianificati dai pattinatori di vertice : La prima giornata di gare del Campionato Europeo di Pattinaggio artistico, quest’anno in scena nella città di Minsk (Bielorussia), si concluderà con lo short program della specialità delle coppie di artistico. Il segmento più breve di gara consiste nell’esecuzione, su tema musicale libero, di sette elementi tecnici obbligati. I pattinatori sono chiamati ad atterrare rispettivamente un triplo twist, un salto in parallelo, uno ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : Della Monica-Guarise e Guignard-Fabbri - la medaglia è possibile! L’Italia si stringe con gli azzurri : È arrivato il momento. L’Italia del Pattinaggio artistico si stringe attorno ai propri veterani Nicole Della Monica-Matteo Guarise (coppie d’artistico) e Charlène Guignard-Marco Fabbri (danza), pronti a lottare per conquistare le rispettive prime medaglie Della carriera al Campionato Europeo di Minsk (Bielorussia) che inizierà con le gare ufficiali a partire da mercoledì 23 fino a domenica 27 gennaio. Due gare, due situazioni ...