Paris Saint-Germain | giovani calciatori ' catalogati' per etnia | multa da 100mila euro

Goleada senza gioia per il Paris Saint-Germain - : ... ultima forza del campionato francese, ma vittorioso per 2-1 grazie anche a un gol su rigore di Marcos Thuram , figlio dell'ex nazionale francese campione del mondo ed ex di Parma e Juventus, il ...

Paredes - si muove il Paris Saint-Germain : Secondo Sky Sport sul centrocampista dello Zenit San Pietroburgo Leonardo Paredes , accostato a Milan e Chelsea, c'è il forte interesse del Paris Saint-Germain.

Inter - Nainggolan piace al Paris Saint-Germain (RUMORS) : Uno dei club che potrebbe fare qualcosa di importante in questa sessione di calciomercato è il Paris Saint-Germain. Il club francese cerca un rinforzo a centrocampo, visto che dovrà quasi sicuramente salutare Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è in scadenza di contratto a giugno e ha già deciso di non rinnovare, avendo trovato un accordo con il Barcellona da dieci milioni di euro a stagione. I blaugrana, però, vogliono anticipare ...

Ligue 1 : il Paris Saint-Germain supera l'Amiens - il Nizza vince senza Balotelli : AMIENS - Prende il largo il Paris Saint-Germain che dimentica l'eliminazione nei quarti di finale di Coppa di Lega e dilaga 3-0 in casa dell'Amiens, senza vittorie interne da cinque partite. I padroni ...

Champions League - l'Uefa grazia il Paris Saint-Germain : TORINO - Il Paris Saint-Germain potrà giocare a porte aperte il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Manchester United. La Commissione Disciplinare dell'Uefa, infatti, ha punito la ...

Paris Saint-Germain - garanzia Tuchel : 'Neymar è in vacanza anticipata con il consenso del club' : Le ferie natalizie anticipate di Neymar non sono una sorpresa per il club. Anzi. L'attaccante brasiliano del Paris Saint-Germain è partito per il Brasile con l'assoluto consenso della società francese.

Paris Saint-Germain - ufficiale il rinnovo di Areola : il portiere francese ha firmato fino al 2023 : Il portiere campione del mondo ha prolungato il proprio contratto con il club parigino fino al 30 giugno 2023 Alphonse Areola ha prolungato il proprio contratto con il Paris Saint-Germain, firmando fino al 30 giugno 2023. Accordo trovato in fretta tra le parti, come riporta il comunicato ufficiale pubblicato dal club parigino sul proprio sito: ‘Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare il prolungamento di contratto di Alphonse ...

Saint Vincent - i rappresentanti del Casinò "sPariscono" al ristorante : salta la trattativa sui 275 licenziamenti : Sindacati infuriati: "Mancanza di rispetto per i lavoratori, si era decisa una pausa di dieci minuti ma dopo un'ora non erano ancora tornati"

Kakà : "Sarebbe fantastico lavorare al Paris Saint Germain" : Dopo il ritiro dal calcio giocato, Kakà sta ancora decidendo cosa fare da grande: studia da dirigente, qualche tempo fa ha incontrato il Milan ma non disdegnerebbe un'esperienza in Francia: "Sarebbe ...

Caos al Paris Saint-Germain - l’Equipe paventa la cessione di Neymar o Mbappé : sdegnata la replica del club : Il quotidiano francese ha rivelato che il club parigino sarà costretto a vendere uno tra Mbappé e Neymar per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario Un clamoroso scenario di mercato si apre in Francia, a svelarlo è l’Equipe che sulla prima pagina di oggi paventa l’obbligo del Paris Saint-Germain di vendere uno tra Neymar o Mbappé. Anne-Christine POUJOULAT / AFP Una notizia shock, che fa drizzare le antenne alle big ...

Probabili formazioni Bordeaux-Paris Saint Germain - Ligue 1 02-12-2018 : Probabili formazioni Bordeaux-PSG 2 dicembre: match della 15 esima giornata del campionato francese. Il PSG sembra affrontare le gare di campionato un po’ come “allenamento” per la Champions League, dove viene, tra l’altro, dalla vittoria del “Parco dei Principi” contro il Liverpool (2-1). In Ligue 1, la squadra di Tuchel non conosce appunto ostacoli, visto che ha sempre vinto fin qui, e che comanda la classifica con 42 punti, ben 15 di ...

Probabili formazioni Paris Saint-Germain-Liverpool - Champions League 28-11-2018 : PSG-Liverpool mercoledì 28 novembre. Quinta giornata della fase a gironi di Champions League, con il big match tra il PSG ed il Liverpool al Parco dei Principi, gara valida per il girone C: Psg costretto alla vitoria.I francesi sono costretti a vincere; attualmente terzi in classifica con cinque punti, virtualmente “retrocessi” in Europa League se dovesse finire oggi il gruppo, Cavani e compagni hanno come obiettivo i tre punti. In caso di ...

Paris Saint Gerrmain : Neymar ha un piano d'uscita per 200 milioni di euro a fine stagione : Adesso ci sono cifre e particolari: Neymar ha un piano d'uscita dal Paris Saint Germain e una strada riaperta per il ritorno a Barcellona . La rivelazione arriva proprio dalla città catalana, dalla Tv ...

Paris Saint Germain - Neymar ha un problema agli adduttori : Neymar è uscito per infortunio dopo 8 minuti della sfida col suo Brasile contro il Camerun a Milton Keynes e il Paris Saint Germain , complice anche lo stop di Kylian Mbappé con la Francia , ha ...