Papa vola oggi a Panama per la GMG : 7.02 Papa Francesco parte oggi alla volta di Panama per la 34esima Giornata Mondiale della Gioventù (GMG). E' il 26esimo viaggio internazionale del suo pontificato e il primo del 2019. Attesi giovani cattolici da tutto il mondo. Francesco partirà con un volo Alitalia alle 9.35 da Roma-Fiumicino e arriverà a Panama quasi 13 ore dopo,alle 16.30 locali(le 22.30 ora italiana). Ad accoglierlo all'aeroporto internazionale di Tocumen, il presidente ...

Walter Nudo Paparazzato con la famosa modella. E il gossip vola. Foto : Appena qualche giorno fa Walter Nudo, ospite di Pomeriggio Cinque, ha ribadito a Barbara D’Urso che il suo periodo di castità continua. Per il vincitore dell’ultimo Grande Fratello Vip resta quindi fermo il principio per cui il sesso non va scisso dall’amore e dunque nessuna tentazione avrà la meglio sulla necessità di fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale con la ex moglie Celine Mambour, a cui l’ex modello è ancora molto legato. ...

Max Gazzè - nuovo tour per i 20 anni dell'album più amato : «La mia Favola pop di papà e sognatore» : 'Non riuscivo a stare fermo a casa. Così, dopo i concerti in Europa per festeggiare i 20 anni di 'La Favola di Adamo ed Eva', ci ho preso gusto. Al punto da decidere di proseguire i live in Italia'. ...

Gazzè : «La mia Favola pop di papà e sognatore» : 'Non riuscivo a stare fermo a casa. Così, dopo i concerti in Europa per festeggiare i 20 anni di La Favola di Adamo ed Eva, ci ho preso gusto. Al punto da decidere di proseguire i live in Italia'. Non ...