Pallavolo – Challenge Cup | la Saugella Monza stacca il pass per i quarti di finale | Gent

sportfair

: #Pallavolo #volleyball Challenge femminile - La Saugella avanza in Europa - CarlottaRossi11 : #Pallavolo #volleyball Challenge femminile - La Saugella avanza in Europa - iVolleymagazine : #Pallavolo Challenge femminile - La Saugella avanza in Europa - 1900_since : #Var ecco le novità in arrivo -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) LaTeamvola aidi, vittoria al tie break sulnella gara di ritorno Missione compiuta per laTeamnella gara di ritorno degli ottavi didellaCup: la squadra di Miguel Angel Falasca bissa anche davanti al pubblico amico il successo ottenuto in Belgio contro il VDK Bank, e accede così al turno successivo della manifestazione organizzata dalla CEV. Alla, in virtù del 3-1 dell’andata, è sufficiente aggiudicarsi i primi due set per assicurarsi ilaggio aidi; poi la squadra di casa subisce la rimonta del, festeggiando infine al tie break. Nel turno successivo, in programma dal 5 al 14 febbraio, le brianzole affronteranno le slovene del Calcit Volley Kamnik, che hanno eliminato nel doppio confronto le Ladies in Black Aachen, pur perdendo per 3-2 la gara di ritorno in ...