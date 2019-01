Pallanuoto | Euro Cup 2019 | Marsiglia-Ortigia 7-4 Servirà l’impresa in Sicilia nella

Pallanuoto - i convocati dell’Italia per la sfida di Europa Cup col Montenegro. Torna Michael Bodegas - sedici azzurri chiamati : Sono sedici gli azzurri chiamati da Sandro Campagna per la sfida del 29 gennaio valida per l’Europa Cup di Pallanuoto contro il Montenegro: a Palermo il Settebello cerca una vittoria nei tempi regolamentari per certificare la qualificazione alla Final Eight di Spalato ed ipotecare il primo posto nel girone. L’Italia anche in questa circostanza potrà schierare soltanto 12 elementi per la squalifica comminata a Vincenzo Renzuto Iodice: ...

Pallanuoto - i migliori italiani della 14ma giornata di Serie A1 : Christian Napolitano in formato europeo per l’Ortigia : Sabato scorso è iniziato il girone di ritorno della Serie A1 di Pallanuoto, con un turno che ha visto continuare a vincere le tre grandi forze del massimo campionato italiano. Diversi azzurri si sono messi in mostra con prestazioni da almanacco o gol pesanti, andiamo a scoprire chi sono stati i cinque migliori. Gonzalo Echenique (Pro Recco): derby ligure col Bogliasco a senso unico e l’attaccante mancino classe 1990 cala la cinquina ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : Italia-Olanda 9-6. Fabio Conti : “Ora bisogna vincere in Francia” : Il Setterosa ha battuto l’Olanda per 9-6 nella quarta giornata dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile: alle azzurre ora mancano tre punti per accedere direttamente alle semifinali della manifestazione, vincendo il raggruppamento. L’Italia si è inoltre ufficialmente candidata ad ospitare la Final Six. Dopo la sirena finale Fabio Conti ha parlato ai microfoni di RAI Sport: “Queste sono partite complicate, ogni allenatore ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : Italia-Olanda 9-6. Il primo posto è sempre più vicino : L’Italia batte l’Olanda per 9-6 nella sfida dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile giocata a Trieste ed ipoteca così il primo posto nel girone, che vorrebbe dire accesso diretto alle semifinali. A due turni dal termine Italia a quota 12, con quattro lunghezze di margine sull’Ungheria, vittoriosa oggi in Francia. Italia senza Aiello, bloccata dalla schiena, Conti rinuncia anche a Cergol e butta di nuovo nella mischia ...

LIVE Italia-Olanda Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 in DIRETTA : il Setterosa affronta le Campionesse d’Europa! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto incontro dei gironi preliminari dell’Europa Cup di pallanuoto femminile: a Trieste si affrontano l’Italia e l’Olanda. Sfida importante per la selezione tricolore guidata da Fabio Conti: tre vittorie su tre per le azzurre fino ad ora, il Setterosa con un altro successo potrebbero mettere un piede verso le finali della manifestazione continentale. Nn sarà facile, di fronte ...

Italia-Olanda - Europa Cup Pallanuoto femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Sono state chiamate dal CT Fabio Conti 15 ragazze per la sfida che vedrà il Setterosa impegnato oggi, martedì 15 gennaio, alle ore 20.00 a Trieste contro l’Olanda, nell’incontro valido per la quarta giornata dell’Europa Cup di pallanuoto femminile. La partita odierna sarà visibile in diretta tv su RaiSport+HD, mentre la diretta streaming sarà assicurata da RaiPlay, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale ...

Pallanuoto - Europa Cup 2019 : domani a Trieste Italia-Olanda - Setterosa per chiudere la pratica : Quarto appuntamento per quanto riguarda l’Europa Cup di Pallanuoto femminile: domani, a Trieste, alle ore 20.00 si disputa la sfida tra Italia e Olanda. Tre vittorie su tre per ora per il Setterosa nella manifestazione continentale: prestazioni alterne (non convincente soprattutto quella con la Francia nell’ultima uscita), ma la convinzione di essere una delle compagini più forti al mondo. Fondamentale vincere per fare un passo ...

Pallanuoto - Europa Cup 2019 : Italia-Olanda. Programma - orario e tv : Quarto appuntamento per quanto riguarda il girone preliminare dell’Europa Cup di Pallanuoto: il Setterosa attende martedì a Trieste l’Olanda, nazionale campionessa d’Europa in carica. Tre su tre per ora per le azzurre: vincere con le Orange per la seconda volta significherebbe ipotecare il passaggio del turno come prima nel raggruppamento. Andiamo a scoprire il Programma dell’incontro. Europa Cup femminile ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : il Setterosa con l’Olanda per provare a blindare il primo posto : Ultimi giorni di ritiro per il Setterosa in vista della delicatissima sfida di Europa Cup contro l’Olanda: a Trieste le azzurre si giocano un pezzo di stagione ed è imperativo vincere per chiudere ogni discorso di primato nel girone. Le ragazze di Fabio Conti sono a punteggio pieno dopo due vittorie di misura in casa contro l’Ungheria e la Francia, e la vittoria esterna proprio ad Eindhoven che ha dato il via alla cavalcata della ...

Pallanuoto – Europa Cup : il Setterosa sfida l’Olanda ad Ostia : Il Setterosa si prepara per la sfida di Europa Cup contro l’Olanda ad Ostia Corre veloce il Setterosa che apre l’anno subito a lavoro in vista del primo match ufficiale in Europa Cup, contro l’Olanda a Trieste il 15 gennaio. Le azzurre si raduneranno ad Ostia al termine della final six di Coppa Italia fino al 12 gennaio. Ventiquattro le atlete convocate dal ct Fabio Conti che specifica: “Abbiamo allargato il lavoro ...

Pallanuoto - il 2019 dell’Italia : Europa Cup - World League e Mondiali. Settebello e Setterosa a caccia del pass per Tokyo 2020 : Anche per la Pallanuoto il 2019 vedrà la distribuzione dei primi pass olimpici: Settebello e Setterosa hanno chiuso al meglio il vecchio anno solare e sono in piena lotta per staccare subito il biglietto per Tokyo 2020. Certo il cammino in Europa Cup è solo agli inizi, ma le nostre due Nazionali hanno ben figurato e fanno ben sperare per il prossimo futuro. La Nazionale femminile ha vinto tre partite pesantissime in Europa Cup e già a metà mese ...

Pallanuoto - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Europa Cup - World League - Mondiali e Coppe Europee nel menù : Sarà un 2019 da vivere con entusiasmo quello della Pallanuoto italiana ed internazionale: si parte subito con la Coppa Italia femminile, poi si passa in territorio europeo, passando da competizioni per club e delle fasi finali di Europa Cup, che servirà da viatico per la prima rassegna che assegna un pass olimpico, la World League. Ad agosto il clou stagionale, con i Mondiali. calendario Pallanuoto 2019 4-6 gennaio Final Six Coppa Italia ...

Pallanuoto - Europa Cup 2019 : la Final Eight si disputerà a Spalato! Italia ad un passo dalla qualificazione : Buonissime notizie giungono per l’Italia della Pallanuoto: la Final Eight dell’Europa Cup si terrà a Spalato, in Croazia, con la compagine balcanica che diviene così già qualificata, in qualità di Paese ospitante, alla manifestazione. Tira un sospiro di sollievo il Settebello, che vede così scongiurata l’ipotesi che l’assegnazione andasse alla Francia. In quel caso infatti dal girone degli azzurri oltre alla compagine ...

Pallanuoto femminile - il Setterosa chiude il 2018 in testa all’Europa Cup dopo tre partite molto sofferte : Il Setterosa ha portato a termine la missione: nonostante una partita terribilmente complicata le azzurre hanno vinto contro la Francia un match che alla vigilia sembrava dover essere molto più semplice e sono rimaste a punteggio pieno dopo gli altrettanto sofferti ed importantissimi successi in Olanda ed in casa con l’Ungheria. Il risultato è che le semifinali di Europa Cup sembrano più vicine (in attesa di capire chi la spunterà tra ...