Pallanuoto | Champions League 2019 | Sport Management-Jadran Spalato 9-8 I Mastini

Pallanuoto - Pro Recco alla 7vittoria di fila in Champions : Dinamo battuta a Mosca 14-5

Pallanuoto - Champions League 2019 : Pro Recco devastante a Mosca - Dinamo battuta 14-5 : Una facilità davvero disarmante. Partita non doveva esserci e così è stato: 14-5 in quel di Mosca, Dinamo padrona di casa davvero senza speranze nella settima giornata della fase a gironi di Champions League contro la Pro Recco. Il match è durato praticamente 16′, metà gara: i russi hanno provato in tutti i modi a limitare la classe e prepotenza fisico-tecnica dei ragazzi di Ratko Rudic, ma poi sono crollati nel finale. ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : AN Brescia show - in Ungheria però il Ferencvaros strappa il pari : Un AN Brescia formato super quello che è volato oggi in Ungheria per disputare l’anticipo della settima giornata della fase a gironi della Champions League di Pallanuoto 2019. I lombardi, in terra magiara, si sono fatti valere alla grande e per pochissimo non l’hanno spuntata su un avversario dall’indubbio valore come il Ferencvaros. Risultato di 8-8, un pareggio che vale come una vittoria per la banda di Sandro Bovo, abile a ...

Pallanuoto - Champions League : Pro Recco contro la Dinamo Mosca per la 7vittoria consecutiva

Pallanuoto - Champions League : Pro Recco-Eger 17-7. HIGHLIGHTS : PRO Recco-Eger 17-7 , 4-1, 5-0, 5-1, 3-5, Marcatori Pro Recco: Di Fulvio 1, Mandic 2, Renzuto 2, Velotto 2, Aicardi 2, Echenique 3, Figari 1, F. Filipovic 1, A. Ivovic 3 Marcatori Eger: Rasovic 1, ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : Pro Recco devastante a Bologna sull’Eger - primo posto in cassaforte : Pro Recco mette la freccia, sfrutta il pareggio tra Barceloneta e Brescia, le prime due inseguitrici, e scappa via nel girone preliminare della Champions League di Pallanuoto, lanciato già verso la prima piazza nel raggruppamento. I campioni d’Italia sanno soltanto vincere nella massima competizione continentale: a Bologna, ancora una volta nel particolare scenario romagnolo, oggi sono davvero devastanti per tre quarti di gara. ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : AN Brescia sfiora l’impresa - pareggio per 9-9 in casa del Barceloneta : Un pareggio che può comunque far gioire l’AN Brescia: la compagine lombarda non sente la pressione in terra spagnola e a Barcellona, contro i padroni di casa del Barceloneta, riescono ad agguantare un buonissimo pareggio per 9-9 nel sesto incontro dei gironi preliminari di Champions League, sfiorando l’impresa contro i catalani. Partono fortissimo i ragazzi di Sandro Bovo che però vengono raggiunti a metà gara sul 4-4: sofferenza nel ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : BPM Sport Management imbattibile in casa. Spandau battuta 8-6 : Le Piscine Manara sono una fortezza inespugnabile: la BPM Sport Management è veramente imbattibile in casa. A Busto Arsizio la squadra guidata da Baldineti fa tre su tre nel girone preliminare di Champions League: pur soffrendo, i Mastini si impongono per 8-6 sui tedeschi dello Spandau Berlino portandosi così in piena corsa per quanto riguarda la qualificazione alle Final Six. Successo ottenuto soprattutto nella prima metà di gara, dominata in ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : pareggio importante per la Sport Management in casa del Mladost : Dopo tre vittorie e una sconfitta arriva anche il primo pareggio nei gironi della Champions League di Pallanuoto 2018-2019 per quanto riguarda la BPM Sport Management. Un punto più che positivo per i Mastini che escono imbattuti da una trasferta molto complicata come quella croata, in casa del Mladost Zagabria. Partita fatta di momenti alterni per le due compagini: dopo un primo quarto chiuso in parità i ragazzi di Baldineti hanno subito il ...

Pallanuoto - Champions League : Barceloneta-Pro Recco 11-15. HIGHLIGHTS : Barceloneta-Pro Recco 11-15 , 2-5, 2-5, 6-1, 1-4, Marcatori Barceloneta : Fernandez 3, Munarriz 3, Perrone 2, Granados 1, Larumbe 1, Vrlic 1. Marcatori Pro Recco : Kayes 4, Di Fulvio 3, Aicardi 2, ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : alti e bassi per la Pro Recco - ma la vittoria sul Barceloneta vale un piede nella Final 8 : Un inizio di stagione strepitoso, come d’abitudine d’altronde. La Pro Recco non si ferma più: quinta vittoria in cinque partite nella Champions League di Pallanuoto 2018-2019, per i recchelini ovviamente c’è la vetta nel girone a punteggio pieno. Oggi la sfida più difficile, quella al Barceloneta: gli iberici fino ad oggi erano ancora a pieni punti. In terra iberica però la banda di Ratko Rudic non ha sentito la pressione e non ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : l’AN Brescia si impone 10-8 sulla Dinamo Mosca : Quarta vittoria in cinque partite: inizio più che soddisfacente per l’AN Brescia nella Champions League di Pallanuoto maschile 2018-2019. I lombardi oggi, alla Mompiano, si sono imposti, non senza sofferenza, per 10-8 sui russi della Dinamo Mosca in un match nel quale i ragazzi di Sandro Bovo partivano nettamente con il favore del pronostico. L’equilibrio regna sovrano nella prima metà di gara dove l’attacco dei padroni di casa ...

Champions Pallanuoto - Barceloneta-Pro Recco su Sky : la presenta Manuel Estiarte : Appuntamento che potrete seguire in diretta questa sera alle 19.15 su Sky Sport Arena . Per il pallanuotista spagnolo, cresciuto nel club catalano e italiano d'adozione, si tratta di una grande ...