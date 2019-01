Padova | Giacomo è morto all' età di 9 anni | il cancro lo ha portato via

Blastingnews

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) I medici avevano definito il male che lo affliggeva incurabile, anche seha lottato per vincere questa durissima battaglia. Aveva 9e in paese era molto conosciuto insieme alla sua famiglia, poichè il nonno era lo storico fondatore della Omas. Non è un caso che ora a San Giorgio delle Pertiche, provincia di, è calato il silenzio per rispetto della famiglia Nalon.nella giornata di ieri all'ospedale diera ricoverato nel reparto di Oncoematologia all'ospedale die si è spento nella giornata di ieri, circondato dall'affetto di papà Luigi, di mamma Alessia e dei fratelli. Una famiglia per bene che in paese conoscono tutti. Infatti il nonno di, Adriano Nalon, è il fondatore storico dell'azienda Omas di via San Giorgio delle Pertiche, zona industriale, nata da oltre 50e passata successivamente a Luigi, padre del ...