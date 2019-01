Oscar | sfida tra “La favorita” e “Roma” | spazio all’orgoglio nero

ilfogliettone

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Arriveranno alla notte deglidel 24 febbraio con dieci nomination ciascuno "La favorita" e "Roma", due film molto diversi, uno ambientato nell'opulenta corte britannica della regina Anna e l'altro girato in bianco econ protagonista una domestica nel Messico degli anni Settanta.Sono loro a guidare quest'anno la corsa alla statuetta ma avranno avversari temibili nella categoria miglior film: "A Star is Born" e "Vice", che hanno avuto otto nomination ciascuno, "Bohemian Rhapsody" e "Green book", entrambi candidati a 5, e i due film dell'orgoglio, "Black Panther" di Ryan Coogler e "BlacKkKlansman" di Spike Lee, che hanno avuto rispettivamente sette e sei candidature. Da sottolineare che il film sulla Pantera nera della Marvel Comics è il primo film di supereroi candidato all'e che per Spike Lee questa è la prima nomination come regista.irpTra "La ...