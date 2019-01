Oroscopo 29 gennaio | Bilancia affascinante | Pesci in ripresa

L'Oroscopo del 25 gennaio - amore di coppia : Vergine innamorato - Scorpione distaccato : L'amore di coppia è come un gioco, da vivere in due approfondendo nel quotidiano le sensazioni e le emozioni, ma anche condividendo gioie e dolori. L'oroscopo amore di coppia nella giornata di venerdì 25 gennaio non perde un colpo nell'individuare il cammino della vita di ciascun segno zodiacale. Gli astri rimprovereranno o rafforzeranno i sentimenti, incoraggiando in ogni caso l'amore. Puntiamo un riflettore sui sentimenti delle coppie ...

Oroscopo domani - 24 gennaio : le previsioni di Paolo Fox : Oroscopo segni di Fuoco, 24 gennaio: le previsioni di domani di Paolo Fox Il quadro astrologico dei dodici segni zodiacali è offerto da Paolo Fox e il suo Oroscopo di domani, 24 gennaio partendo dai segni di Fuoco. ARIETE: può contare su molti pianeti favorevoli, da Marte a Venere passando per Mercurio. C’è un buon recupero dopo settimane non facili. Entro la fine del mese riceveranno una bella risposta. LEONE: la Luna aiuta nei viaggi ...

Oroscopo 28 gennaio : Gemelli annoiato - guadagni per il Capricorno : Un lunedì 28 gennaio che partirà alla grande per Capricorno, Ariete e Sagittario, ma purtroppo sarà un po' meno allegro per Cancro, Gemelli e Pesci. Di seguito, le previsioni per tutti i segni dello zodiaco. Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: lunedì sarete tranquilli e rilassati ed avrete la testa libera per poter giocare con la fantasia, perché ogni tanto ci vuole. In alternativa, potreste impiegare questa creatività al lavoro. Chissà, ...

Oroscopo del 25 gennaio - Luna in Bilancia : ottimo fine settimana per gli Scorpioncini : L'Oroscopo del giorno 25 gennaio 2019 è pronto a regalare emozioni o a creare scompiglio in merito al prossimo venerdì. Curiosi di scoprire qualche bella notizia in arrivo dall'Astrologia? Intanto, da segnalare proprio durante le prime ore del periodo l'ingresso della Luna in Bilancia, precisamente alle ore 05:02 del primo mattino. Proseguendo intanto il discorso, ricordiamo a coloro che ancora non lo sapessero che in questo contesto andremo ad ...

Oroscopo 25 gennaio : Cancro confuso - Leone teso - Scorpione preoccupato : La fine della penultima settimana di gennaio vedrà una fase di recupero per Ariete e Toro, mentre ci sarà un pò di tensione per Cancro e Vergine. Scopriamo nel dettaglio le previsioni degli astri per venerdì 25 gennaio. Da Ariete a Vergine Ariete: le scorse giornate sono state un po' pesanti ed adesso vi trovate in una condizione di recupero. State cercando di pensare all'amore e alle nuove relazioni. Potreste ricevere alcune proposte molto ...

L'Oroscopo di domani 24 gennaio : Bilancia riflessivo - Capricorno determinato : Nella continua routine giornaliera, come saranno le sensazioni amorose e il lavoro per i segni dello Zodiaco? Ecco tutti i segreti svelati nelL'oroscopo di domani 24 gennaio. I pianeti si spostano rapidamente regalando buone opportunità all'Ariete, ai Gemelli e al Leone, gli altri segni dovranno attingere al cambiamento, con coraggio e sicurezza, aiutati dalle previsioni astrologiche della fortuna. Amore e opportunità lavorative nelL'oroscopo ...

Paolo Fox - Oroscopo del 23 gennaio 2019 : le previsioni di oggi : oroscopo Paolo Fox di oggi 23 gennaio: le previsioni a I Fatti Vostri Torna il consueto appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox che ha appena svelato in diretta dalla piazza de I Fatti Vostri le previsioni di oggi 23 gennaio 2019. Ieri Paolo Fox ha anticipato le previsioni di oggi. L’Ariete vive una condizione di disagio sia in amore che sul lavoro ma il recupero è vicino. Il Toro ha voglia di viaggiare, pretende delle risposte. I ...

Oroscopo di domani 24 gennaio : giornata perfetta per il Toro - gemellini giù : L'Oroscopo di domani 24 gennaio riapre con la classifica stelline e le predizioni zodiacali sulla giornata di giovedì. In questo caso l'Astrologia applicata ai primi sei segni dello zodiaco è pronta a relazionare sulla qualità delle effemeridi riservate all'amore e al lavoro. Dite la verità, non vedete l'ora di sapere quali sono i segni più fortunati del giorno, non è così? Bene iniziamo con i tre simboli astrali ritenuti, a ragione, al massimo ...

Oroscopo settimanale dal 28 gennaio al 3 febbraio : Cancro intuitivo - Acquario forte : L'ultima settimana di gennaio sarà molto importante per alcuni segni zodiacali come Sagittario e Scorpione. Scopriamo le previsioni degli astri per la settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio. Da Ariete a Vergine Ariete: Mercurio potrebbe aiutarvi a mettere in atto degli accordi assai vantaggiosi. Alcuni di voi avranno rapporti commerciali con l'estero e potrebbero fare passi da gigante in ambito economico. Il mese sta per terminare nel migliore ...

