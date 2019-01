Obiettivo Terra 2019 | ancora due mesi per partecipare al concorso nazionale dedicato ai

meteoweb.eu

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Restanodueper poteralla decima edizione deldi fotografica geografico-ambientale promosso da Fondazione UniVerde e Società Geografica Italiana Onlus.delè di sostenere le Aree Protette italiane nel faticoso compito di difesa, valorizzazione e promozione del patrimonio ambientale e, con esso, del paesaggio, dei borghi, delle peculiarità e delle tradizioni enogastronomiche, agricole, artigianali, storico-culturali e sociali favorendo la diffusione di un modello di turismo ecosostenibile e responsabile e la concreta transizione all’economia circolare.Un omaggio all’Italia, Paese leader in Europa per la biodiversità di flora e fauna e a Madre, sempre più martoriata da inquinamenti e cementificazioni.La decima edizione di “”, promossa con la main partnership di Cobat e con Bluarancio in qualità di partner ...