Notifica residenza | domicilio o lavoro | quando vale come prova

termometropolitico

: RT @laleggepertutti: #Notifica in luogo diverso dalla #Residenza: è valida? - - Ordine_CDL_NA : RT @laleggepertutti: #Notifica in luogo diverso dalla #Residenza: è valida? - - imm_casanuova : RT @laleggepertutti: #Notifica in luogo diverso dalla #Residenza: è valida? - - misiagentiles : RT @laleggepertutti: #Notifica in luogo diverso dalla #Residenza: è valida? - -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019)Il Codice Civile prevede che l’attività dizione non sia da perfezionarsi (ed avere quindi rilevanza probatoria), in ogni caso, attraverso la consegna nelle mani proprie del destinatario (previsto dall’art. 138 del Codice di Procedura Civile). Vediamo più avanti di chiarire meglio le ipotesi dipresso lao il, dato che anch’esse hanno la finalità di portare a conoscenza dell’interessato, le comunicazioni in esse contenute.: cosa prevede l’art. 139 del Codice di Procedura Civile In tante circostanze, è chiaro che il destinatario può non essere presente al momento dell’effettiva consegna della comunicazione (e cioè della). Data la rilevanza dellaai fini probatori, la legge ha opportunamente previsto ...