Non più solo materiali a Klimahouse | fiera mette l' uomo al centro

Bollo auto : ecco chi Non lo dovrà più pagare secondo la Lega : Il Bollo auto è un tributo regionale il cui versamento spetta a tutti i possessori di un’auto e deve essere pagato annualmente da chi risulti proprietario indipendentemente dal fatto che il veicolo circoli o meno. L’importo dovuto dipende dalla potenza del veicolo e dal suo impatto ambientale. Ogni regione italiana ha dei parametri di riferimento, perciò l’importo da versare può variare da una regione all’altra. Periodicamente ...

Francia a muso duro contro Salvini e Di Maio : 'Non giochiamo a chi è più stupido' : Dall'avvento del governo targato Lega-Movimento Cinque Stelle i rapporti tra l'Italia e la Francia non sono mai stati semplici. Le ultime parole di Luigi Di Maio, arrivate pochi giorni dopo l'aperto sostegno nei confronti dei gilet gialli, e che parlano di un Paese transalpino che approfitta delle sue ex colonie africane per pagarsi il debito non sono state gradite oltre le Alpi. L'ultima risposta arriva direttamente da un ministro di Macron. ...

I francesi Non vogliono fare una «gara a chi è più stupido» con il governo italiano : Lo ha detto la ministra francese agli Affari europei rispondendo ai giornalisti che le chiedevano un commento sulle polemiche con il governo italiano

Conte su accordo Fincantieri-Stx irrita Parigi. Francia : “Non giochiamo a chi è più stupido” : Continuano le frizioni tra Francia e Italia. Questa volta le scintille sono provocate dalle parole del premier Conte a Davos: "È paradossale che proprio mentre si crea un campione europeo della cantieristica per competere più efficacemente sui mercati mondiali come il gruppo Fincantieri-Stx, da parte della Francia si coinvolga la Commissione europea in modo così ambiguo".Continua a leggere

La Francia 'Di Maio e Salvini Non giochiamo a chi è più stupido'. Conte a Parigi 'Seggio Onu all Ue - Non a singolo Stato' : A questo punto, conclude il premier 'faremo da soli, in Italia la nostra politica, come vedete con gli sbarchi, sta raggiungendo dei risultati'. 'Nessuno vuole uno scontro, nè con la Francia nè con ...

Dehors - è scontro Piunti-Urbinati : 'Non accetto consigli da chi ha dato solo cattivi esempi' : SAN BENEDETTO DEL TRONTO " Nuovo scontro tra l'amministrazione comunale e la giunta dopo le parole del capogruppo Pd in Regione Fabio Urbinati in merito al caso Dehors. "Mi spiace constatare ancora ...

Non solo Android Auto : tre app per rendere ancora più smart la propria auto : Android auto (al netto di qualche aggiornamento, soprattutto recente, non riuscitissimo) è la più conosciuta, ma esistono altre app che riescono non solo a facilitare l’utilizzo dello smartphone quando si è alla guida ma anche a rendere molto più smart la propria automobile. Tre applicazioni, in particolare, ci hanno colpito. Sono tutte disponibili su Play Store e App Store. Dash Drive smart Si tratta di uno strumento utilissimo per tenere ...

Lite Italia-Francia. Conte : «Seggio Onu vada all'Ue». Parigi : «Non giochiamo a chi è più stupido» : A giugno era stato il caso della neve Acuqrius a fare scintille tra il premier italiano Conte e il suo omologo Parigino Macron che aveva definito...

Lite Italia-Francia. Conte : 'Seggio Onu vada all'Ue'. Parigi : 'Non giochiamo a chi è più stupido' : A tentare di ricurire rapporti è il ministro dell'economia, Giovanni Tria. 'Nessuno vuole uno scontro, né con la Francia né con la Germania. Non dico che non ce lo possiamo permettere, ma non lo ...

Tensioni Italia-Francia. La ministra degli Affari europei Loiseau 'Non giochiamo a chi è più stupido' : Non dico che non ce lo possiamo permettere, ma non lo vogliamo', conclude il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , a Sky TG24. La Repubblica si fonda sui lettori come te, che ogni mattina ci ...

Conte : ‘Francia discuta in Ue del seggio Onu - ambigua su Fincantieri-Stx’. Loiseau : “Non giochiamo a chi è più stupido” : La Francia ha un comportamento “ambiguo” sulla questione Fincantieri-Stx e dovrebbe discutere nel “Contesto europeo” del seggio nel Consiglio di sicurezza dell’Onu. Il premier Giuseppe Conte sceglie il Forum economico mondiale per riproporre due temi caldi sull’asse Roma-Parigi. In primis, la questione legata all’acquisizione di Stx da parte di Fincantieri, firmata lo scorso anno e ora al vaglio ...

Francia : con l'Italia niente ritorsioni - Non giochiamo al più stupido : L'attacco alla Francia "non me lo spiego" anche perché "la Francia è il secondo Paese al mondo in cui esportiamo e abbiamo tutto l'interesse ad avere ottimi rapporti", ha concluso.

Scomparso Emiliano Sala - la notizia shock : “Non ci sono più speranze” [FOTO e DETTAGLI] : 1/15 AFP/LaPresse ...

Moratti : 'Gasperini? Ero sicuro della scelta fatta - forse gli serviva più tempo. Ma all'Inter Non è possibile...' : Massimo Moratti , ex presidente dell' Inter , parla a la Gazzetta dello Sport della scelta fatta nel 2011-12 di puntare su Gasperini : 'Lo scelsi per il bel gioco che aveva sempre proposto con le sue squadre. Un gran merito che gli va attribuito anche adesso, guardate ...