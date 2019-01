Nevica in Sardegna | a Nuoro scuole chiuse

Allerta Meteo Sardegna : in arrivo vento forte - Nevica te e mareggiate : La Protezione civile della Sardegna ha diramato un nuovo avviso di Allerta Meteo per vento , nevicate e mareggiate : l’avviso è valido dalle 20 di oggi alle 15 di domani 24 gennaio. “Nel corso della giornata di oggi un’onda depressionaria di origine nord-atlantica si approfondirà verso il Mediterraneo centro-occidentale dando origine, nel corso della notte, ad un minimo chiuso sia al suolo che in quota tra la Sardegna e le coste ...

Maltempo Sardegna - Nevica a Lanusei : -8°C a Fonni : Neve e gelo in Sardegna, come previsto dall’allerta meteo diramata dalla Protezione civile. Fiocchi di neve questo pomeriggio a Lanusei: per un’ora la cittadina dell’Ogliastra è stata interessata da un’intensa nevicata che ha creato qualche disagio alla circolazione stradale. Termometro sotto lo zero in tante località dell’isola, non solo di montagna, con record a Fonni, dove la minima oggi e’ stata di -8 ...