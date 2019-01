'Ndrangheta - blitz contro clan di San Luca in Valle d'Aosta : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

In corso blitz dei Ros contro Ndrangheta in Valle d'Aosta : Torino, 23 gen., askanews, - blitz contro la 'ndrangheta in Valle d'Aosta. Dalle prime ore di questa mattina, è in corso un'operazione dei Carabinieri del Ros e del Gruppo di Aosta, per l'esecuzione ...

Maxi blitz contro la 'Ndrangheta : Crotone, 20 dic. - (AdnKronos) - Maxi blitz contro la 'ndrangheta. Dalle prime luci dell'alba è in corso una vasta operazione della Polizia di Stato di Crotone nei confronti di numerose persone appartenenti alle famiglie di 'ndrangheta di Isola di Capo Rizzuto, Crotone e Petilia Policastro, accusati

'Ndrangheta : maxi blitz contro il narcotraffico - 90 arresti : Le manette sono scattate tra Europa e Sudamerica. Le cosche volevano pagare coca in bit Coin. Il procuratore Lombardo: 'I narcos hanno rifiutato perché non erano pronti, le 'ndrine sì' -

Blitz mondiale contro la 'Ndrangheta : 90 arresti tra Europa e Sudamerica - sequestrate 4 tonnellate di cocaina : Le accuse ipotizzate nei confronti degli arrestati vanno, a vario titolo, dall'associazione mafiosa al riciclaggio, dall'associazione dedita al traffico internazionale di droga alla fittizia ...

'Ndrangheta : blitz tra Europa e Sudamerica - 90 arresti : Una rete gigantesca che dai paesini della Locride si estende fino al Sud America, passa per l'Europa e trasforma fiumi di cocaina in immobili, imprese, attività. Novanta persone sono state arrestate ...

'Ndrangheta - blitz tra Europa e Sud America : 90 arresti : 'Ndrangheta, blitz tra Europa e Sud America: 90 arresti L'indagine, coordinata dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, riguarda diversi importanti esponenti di famiglie della Locride, accusati a vario titolo di associazione mafiosa, riciclaggio e associazione dedita al traffico internazionale di ...

