Napoli | il Psg rilancia per Allan e ADL pensa alla nuova partnership

Calciomercato Napoli - contatti per Fornals del Villarreal. Il Psg insiste per Allan : Dopo Fabian Ruiz, arrivato in azzurro dal Betis Siviglia la scorsa estate, il Napoli punta un nuovo giovane spagnolo. Si tratta di Pablo Fornals , centrocampista di proprietà del Villarreal. contatti ...

Napoli - Allan e Psg : la trattativa è difficile. Serve accordo entro venerdì : Allan al Paris Saint Germain rischia di diventare il tormentone del mercato, ma la trattativa c'è e non è semplice da concludere. Da un lato c'è il Napoli, che non intende privarsi del mediano ...

Calciomercato - il Psg non molla Allan : il Napoli chiede 120 milioni : 120 milioni di euro: è questa la cifra richiesta dal Napoli per lasciar partire Allan . Il centrocampista brasiliano è da tempo in cima alla lista dei desideri del Paris Saint-Germain , che però ...

Calciomercato - l’affare Allan-PSG non si ferma : il Napoli è disposto a trattare - Barella alla finestra : allan piace eccome al PSG, De Laurentiis ha fissato il prezzo del cartellino ed ha già individuato l’alternativa per il suo Napoli Il Calciomercato è entrato negli ultimi concitati 10 giorni di trattative. Solitamente i big non si muovono nella finestra invernale, ma quest’anno ci sono state diverse eccezioni, da Higuain a Morata per fare alcuni esempi. Anche un punto cardine del Napoli potrebbe lasciare il club, si tratta del ...

Calciomercato Napoli - non accenna a diminuire il pressing del PSG per Allan : le ultime : Il club parigino continua a seguire il centrocampista del Napoli, ma l’offerta presentata non basta per strapparlo a De Laurentiis Il Paris Saint-Germain non molla Allan, il centrocampista brasiliano resta nel mirino del club parigino, pronto a tutto per portarlo in Francia. La prima offerta presentata a De Laurentiis non convince, i 60 milioni messi sul piatto non bastano per la fumata bianca dal momento che gli azzurri ne chiedono ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis a Parigi : Allan verso il PSG? : Un viaggio di piacere in cui però potrebbe trovare spazio anche il Calciomercato . L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport racconta che il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è volato a Parigi con la famiglia per godersi una piccola vacanza. Nella capitale francese, però, ha sede il PSG che ultimamente sta ...

Psg - Allan per giugno : 100 milioni per convincere il Napoli : PSG Allan – Allan, che ha impressionato in questa prima parte di stagione è finito nel mirino delle big d’Europa. Tra le big, una in particolare ha deciso di puntare tutto sul centrocampista della Nazionale brasiliana: il Psg. Un giocatore così vale almeno 70 milioni. Infatti, il Paris Saint-Germain è pronto a metterne sul tavolo 80, a conferma […] L'articolo Psg, Allan per giugno: 100 milioni per convincere il Napoli proviene ...

Psg - Allan per giugno : 80 milioni per convincere il Napoli : PSG Allan – Allan, che ha impressionato in questa prima parte di stagione è finito nel mirino delle big d’Europa. Tra le big, una in particolare ha deciso di puntare tutto sul centrocampista della Nazionale brasiliana: il Psg. Un giocatore così vale almeno 70 milioni. Infatti, il Paris Saint-Germain è pronto a metterne sul tavolo 80, a conferma […] L'articolo Psg, Allan per giugno: 80 milioni per convincere il Napoli proviene ...

Napoli - offerta PSG troppo bassa per Allan : le cifre : Frenata per Allan al Paris Saint-Germain . Come scrive la Gazzetta dello Sport , i parigini non sono disposti a spendere più di 50 milioni per il centrocampista del Napoli . Cifra troppo bassa per De Laurentiis .

Sky : «Nessuna offerta del Psg per Allan - il Napoli vuole troppo» : «La richiesta del Napoli è troppo alta» Alla fine aveva ragione Carlo Ancelotti. Almeno stando a sentire il giornalista Luca Marchetti a Sky Sport. Il Psg non avrebbe inoltrato alcuna offerta ufficiale per il centrocampista brasiliano del Napoli Allan. Secondo Marchetti «il giocatore piace al club francese ma non alla cifra richiesta del Napoli». Il Psg la pensa come Cassano. Il club azzurro non accetterebbe alcuna trattativa per un importo ...

Napoli - Ancelotti : "Allan? Nessuna offerta dal Psg - contiamo su di lui" : Nella serata in cui il Napoli centra i quarti di Coppa Italia, Ancelotti fa chiarezza a proposito di Allan : "Parlare con De Laurentiis dell'offerta del Psg? Dalla Francia non è arrivato nulla, Allan ...

Napoli - Ancelotti su Allan : "Psg? Dalla Francia non è arrivata alcuna offerta" : Carlo Ancelotti vola ai quarti di finale di Coppa Italia con il suo Napoli e si prepara ad affrontare un'altra volta il suo passato. "La prossima con il Milan sarà complicata, ma la Coppa Italia con ...

Mercato Napoli - il Psg rilancia per Allan. De Laurentiis in pressing su Barella : I due affari sono collegati: solo con l'arrivo del capitano del Cagliari il patron partenopeo, per non meno di 100 milioni, lascerà partire il brasiliano

Napoli-Allan - stabilite le tappe per il rinnovo anti-PSG : La Gazzetta dello Sport svela retroscena dell'incontro di ieri tra il Napoli e l'entourage di Allan : 'Il Psg ha tremendamente bisogno per sperare di vincere la Champions, da sempre il sogno di Al-Khelaifi che, in ...