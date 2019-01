: N.Jersey, breve blocco voli per 2 droni - TelevideoRai101 : N.Jersey, breve blocco voli per 2 droni - dottormich : RT @ForumDroghe: A New York, New Jersey e New Mexico si aggiunge il Rhode Island (e il Connecticut a breve). Entro l’anno il conto degli St… - Philo1936 : RT @ForumDroghe: A New York, New Jersey e New Mexico si aggiunge il Rhode Island (e il Connecticut a breve). Entro l’anno il conto degli St… -

Le operazioni di atterraggio al Newark Liberty International Airport, nel New, sono state sospese per alcuni minuti dopo l'avvistamento di duenei pressi del Teterboro Airport, un piccolo aeroporto che si trova una trentina di chilometri a nord-ovest dello scalo. Il, ordinato per motivi di sicurezza, è stato poi revocato.(Di mercoledì 23 gennaio 2019)