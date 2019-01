Musica dei Cieli Tre uomini si incontrano 

L'Orchestra dei braccianti - il riscatto passa dalla Musica : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Osvaldo - dal calcio alla Musica : "Quanto guadagno? A volte ci rimetto. Non vado in tv a parlare male della madre dei miei figli" : "Quanto guadagno come musicista? A volte ci rimetto”. Pablo Daniel Osvaldo ci scherza su e per la prima volta parla in una tv italiana della sua nuova vita, dopo che nel settembre 2016 decise di appendere gli scarpini al chiodo per mettere in piedi la band rock “Barrio Viejo”.L’ex calciatore di Roma, Fiorentina e Inter sceglie calciomercato-L’Originale per raccontarsi. Pallone, ma anche vita privata. “La musica per me è un inizio, un ...

Morta Lorna Doom - bassista dei Germs e leggenda della Musica punk : La bassista Lorna Doom, famosa per aver fatto parte del gruppo punk di Los Angeles The Germs, è Morta per cause ancora non divulgate il 16 gennaio. Musicista di culto quanto la band di cui ha fatto parte, la Doom è entrata nei Germs fin dagli esordi assoluti del gruppo, nel 1976. Il suo vero nome era Teresa Ryan, mutato in appunto Lorna Doom solo una volta che è diventata parte del complesso americano (ogni membro aveva infatti mutato le proprie ...

[La storia] Gli abiti come la Musica : ecco le Spotify dei vestiti a noleggio : Il servizio sta letteralmente esplodendo in alcune delle più innovative e moderne metropoli del mondo e analogamente a quanto accaduto negli altri settori non tarderà a diffondersi a macchia d'olio. ...

Musica - anche quest’anno si rinnova la guerra dei concerti di Capodanno tra Rai Uno e Canale 5 : Si avvicina la fine del 2018, e come ogni anno inizia la “guerra” dei concerti della sera di San Silvestro delle televisioni italiane. Rai Uno propone la sedicesima edizione dell’ormai tradizionale concerto di Capodanno “L’anno che verrà”, direttamente da Piazza Vittorio Veneto a Matera (è il quarto anno consecutivo che la Basilicata ospita l’evento), con alla conduzione Amadeus affiancato da Sergio Friscia e Samantha Togni. Sul palco si ...

Capodanno in piazza Duomo con la Musica dei Queen. Gratis 4 mila biglietti : TRENTO. Si avvicina il countdown per Caopodanno. I Queen Legend in concerto saranno il piatto forte della festa in piazza Duomo , organizzata dall' Apt Trento, Monte Bondone Valle dei Laghi in ...

Sony WH-1000XM3 : Musica al top grazie anche alla cancellazione dei rumori - non il massimo per le chiamate : Nel corso dell’ultimo mese abbiamo avuto modo di provare le WH-1000XM3 di Sony, terza generazione delle cuffie Bluetooth top di gamma del produttore giapponese celebri per l’ottima sistema di cancellazione attiva dei rumori, mettendole alla prova in varie situazioni. Rispetto alla scorsa generazione il nuovo modello presenta un design rivisto, a partire dall’archetto superiore meno largo ma più imbottito e rivestito in ...

A Porto Santo Stefano si aspetta il 2019 con la Musica gitana dei Gipsy Gold : La loro musica che sin dagli anni '80 ha conquistato il mondo, rappresenta l'evoluzione in chiave pop della musica gitana che trova una delle sue espressioni più felici, tradizionali e popolari nella ...

Musica - annunciato il cast dei Big di Sanremo 2019. Ce ne è per tutti i gusti e per tutte le età : E’ stato annunciato ieri sera, dopo tanta attesa, il cast ufficiale dei Big del Festival di Sanremo 2019. Iniziamo con i vincitori delle due serate dedicate a Sanremo Giovani: Einar e Mahmood, entrati nella rosa in virtù di tali vittorie come da regolamento. Due “Nuove Proposte” che proprio nuove non sono: il primo ha partecipato come finalista all’edizione 2018 di Amici, il secondo ha già partecipato ad un’edizione del Festival di Sanremo ...

La pagelle Musica 2018 : promossi Maneskin e Bertè - Bocelli star dei due mondi. Pausini-Antonacci da sbadigli : ... lui però ci mette di suo un'interpretazione graffiante e un inedito tra i più efficaci usciti da quel calderone negli ultimi anni, La fine del mondo,. Gli si può perdonare qualche ingenuità del ...

Musica indipendente : raccolta fondi per l'album d'esordio dei bergamaschi LMS : Inoltre, ci sono proposte speciali: con 100 euro o più si riceverà l'album, la maglietta, la locandina, il libro e la possibilità di vivere una giornata dietro le quinte di uno dei nostri spettacoli/...

Trento - per l'ultimo dell'Anno festa in Piazza Duomo con la Musica dei Queen : Sull'onda lunga del grande riscontro di "Bohemian Rapsody", ovvero il film che narra la storia dei Queen, il comune di Trento, in Trentino-Alto Adige, ha sancito che quest'anno la festa di Capodanno in Piazza Duomo si svolgerà all'insegna delle canzoni dello storico gruppo di Freddie Mercury. In particolare, ad animare il veglione di San Silvestro trentino sarà la band dei "Queen Legend", che a partire dalle ore 23:00 riproporrà i più celebri ...

Musica dance anni '90 e drink a 8 euro : la festa in disco dei parlamentari M5S per festeggiare sei mesi di Governo : festa in disco, al 'The Factory Club', in zona Stadio Olimpico per i parlamentari M5S. Off limits la stampa, e un diktat preciso dello staff a tutti i deputati e senatori: no foto sui social, visto il delicato momento internazionale dopo l'attentato a Strasburgo. Una serata all'insegna del divertimento, come ha anticipato l'Adnkronos, per festeggiare i primi sei mesi al Governo, quella voluta da Luigi Di Maio per fare il punto con ministri e ...

''La Donna del Silenzio'' - il nuovo spettacolo Musicale dei Concordi ad Acquaviva : La regia è di Mario Bastreghi, giunto alla settima direzione consecutiva, dopo gli spettacoli degli scorsi anni dedicati alla Genesi, ai Promessi Sposi o alla Divina Commedia. Oltre 50 i partecipanti ...