MotoGp | Viñales risponde ai fan sui social | “il mio obiettivo è vincere il Mondiale Il

MotoGp - salta la prima testa in casa Yamaha : le lamentele di Rossi e Viñales sortiscono i primi effetti : Il team di Iwata ha deciso di prendere i primi provvedimenti dopo lo scetticismo palesato da Rossi e Viñales in vista della nuova stagione La Yamaha fa sul serio in vista del Mondiale 2019 e, per non lasciare niente di intentato, ha deciso di intervenire prima dell’avvio della stagione. La casa di Iwata infatti ha sostituito l’ingegnere responsabile del Test Team Kouji Tsuya, affidandogli il suo incarico a Takahiro Sumi. AFP ...

MotoGp Yamaha - Vinales : «Ho bisogno di una moto più piccola» : ROMA - Una moto più compatta per rispondere alle esigenze di Maverick Vinales: è quanto ha chiesto alla scuderia il pilota spagnolo, che nelle sue prime due stagioni da pilota Yamaha lo spagnolo - ...

MotoGp - I consigli di un campione del mondo per Vinales : 'deve battere Valentino Rossi ogni gara' : Così Wayne Rainey , tre volte campione del mondo in sella ad una Yamaha nella classe 500, parla di Vinales nell'intervista rilasciata a Motorsport.com. 'Pensavo che sarebbe stato un po' più costante. ...

MotoGp – Vinales e l’indizio social : importanti cambiamenti per la Yamaha di Maverick : Maverick Vinales incuriosisce tutti i suoi fan: per il 2019 lo spagnolo della Yamaha ha in mente una clamorosa sorpresa. Aria di cambiamenti per il giovane pilota compagno di Valentino Rossi Manca sempre meno alla stagione 2019 di MotoGp: già venerdì vivremo le prime forti emozioni con la presentazione ufficiale della Ducati, mentre la stagione inizierà a marzo, solo dopo due interessantissime sessioni di test invernali, prima in Malesia e ...

MotoGp - Viñales ‘contro’ le idee di Valentino Rossi : la Yamaha adesso si trova davanti ad un pericoloso bivio : Il pilota spagnolo vorrebbe una moto completamente differente rispetto a quella chiesta dal Dottore, toccherà alla Yamaha adesso trovare una soluzione che accontenti tutti Opinioni contrastanti in casa Yamaha, volontà diverse tra Maverick Viñales e Valentino Rossi. Motivi di… stazza alla base di queste divergenze, con lo spagnolo che brama una M1 molto più piccola rispetto a quella desiderata dal Dottore. Del resto, la differenza di ...

MotoGp - Vinales verso la nuova stagione : 'Per vincere nel 2019 ho bisogno di un mental coach' : Lo spagnolo ne parla a Motor Sport Magazine: "Sto lavorando molto duramente sull' aspetto mentale . Sto cercando un mental coach , ma non è facile, perché ho bisogno di trovarne uno che mi capisca ...

MotoGp - Maverick Vinales : “Alla Yamaha ho chiesto una moto più piccola. Sono stato troppo convincente sulle decisioni tecniche” : Maverick Vinales non vede proprio l’ora di tornare in sella alla Yamaha per esprimere tutta la propria velocità sulla M1. Il Mondiale motoGP 2018, al di là del successo di Phillip Island (Australia), è stato avaro di soddisfazioni e quindi le aspettative Sono completamente diverse per la nuova stagione che prenderà il via a Losai il prossimo 10 marzo. Un Vinales che ha fatto fatica a trovare il giusto equilibrio con la due ruote di Iwata ...

MotoGp – Il conto alla rovescia è iniziato - Vinales mostra i muscoli sui social per intimorire gli avversari [FOTO] : Maverick Vinales non vede l’ora di tornare a gareggiare: lo spagnolo della Yamaha motivato e carico per la stagione 2019 di MotoGp Inizierà il 10 marzo la stagione 2019 di MotoGp, in attesa dell’esordio in Qatar, gli appassionati delle due ruote saranno intrattenuti dalle presentazioni dei team e dai est invernali prima in Malesia e poi sulla pista di Losail, dove si disputerà il primo Gp dell’anno. I piloti si stanno ...

MotoGp – Vinales torna in pista e coinvolge i fan : dalla lucidata ai caschi alla difficile scelta della tuta [VIDEO] : Maverick Vinales torna in pista, ma senza M1: lo spagnolo della Yamaha aggiorna i follower sui social Mancano poco più di due mesi alla stagione 2019 di MotoGp e, in attesa del grande esordio in Qatar, gli appassionati delle due ruote vengono intrattenuti da polemiche, botta e risposta, foto e video pubblicati sui social dai piloti stessi. In attesa delle presentazioni ufficiali dei team, che partiranno con quella della Ducati il prossimo ...

MotoGp - Maverick Vinales : “Nel 2018 tanti problemi perchè non abbiamo curato i dettagli. Con Forcada tensioni inutili” : Maverick Vinales è pronto per una nuova avventura in sella alla Yamaha in MotoGP. Il 2018 è stato avaro di soddisfazione e, se si fa eccezione per il successo conquistato a Phillip Island (Australia), le prestazioni dell’iberico in sella alla moto di Iwata non sono state all’altezza delle aspettative. Problematiche legate al mezzo ma anche alla gestione del team, come lo stesso Maverick ha ammesso in un’intervista concessa a ...

MotoGp – Vinales e la rottura con Forcada - Maverick risponde alle critiche : “ecco come sono andate le cose con Ramon” : Maverick Vinales torna a parlare della rottura con Ramon Forcada: le parole dello spagnolo della Yamaha a pochi mesi dall’inizio della nuova stagione di MotoGp La stagione 2018 è stata complicata per Maverick Vinales: un anno di alti e bassi, a lottare non solo con i rivali ma anche col proprio team, che non è riuscito a fornire ai suoi piloti la moto adatta per poter ambire alla vittoria costantemente. Anno di cambiamenti per lo ...