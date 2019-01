MotoGp – Presentazione Honda 2019 | come seguire in diretta l’evento VIDEO

DIRETTA/ Presentazione Honda 2019 - streaming video tv : comincia la cerimonia a Madrid! - MotoGp - : DIRETTA Presentazione Honda 2019: info streaming video e tv della cerimonia di svelamento del nuovo gioiello per la prossima stagione di Motogp.

Diretta/ Presentazione Honda 2019 - streaming video tv : Lorenzo ci sarà - ma salterà i test di Sepang - MotoGp - : Diretta Presentazione Honda 2019: info streaming video e tv della cerimonia di svelamento del nuovo gioiello per la prossima stagione di Motogp.

MotoGp – Una presentazione insolita per la Honda : l’arrivo di Lorenzo e Marquez tra sorrisi saluti e… fasciature [VIDEO] : sorrisi, saluti e… fasciature: l’arrivo di Mar Marquez e Jorge Lorenzo alla presentazione della Honda 2019 E’ tutto pronto a Madrid per la presentazione della Honda in vista dell’inizio della stagione 2019. Dopo il Mission Winnow Ducati Team, è arrivato il turno del team giapponese di mostrare al mondo intero la moto che Marc Marquez e Jorge Lorenzo guideranno durante il Motomondiale 2019. Una presentazione ...

MotoGp - Honda 2019 : il live streaming della presentazione della nuova moto di Marquez e Lorenzo : La presentazione della nuova squadra comincia alle 11: sarà trasmessa in live streaming aperto a tutti su skysport.it, sull'App di Sky Sport , con la traduzione in italiano, come in tv per Sky Sport ...

Presentazione Honda 2019/ Streaming video e diretta tv : ecco la nuova moto di Marquez e Lorenzo - MotoGp - : diretta Presentazione Honda 2019: info Streaming video e tv della cerimonia di svelamento del nuovo gioiello per la prossima stagione di motogp.

MotoGp – Presentazione… Monster per la Yamaha : l’orario scelto penalizza i fan italiani [VIDEO] : La Yamaha è pronta per una presentazione… mostruosa: sui canali social un video misterioso per svelare ufficialmente data a orario in cui verrà svelata la M1 di Rossi e Vinales. Sveglia all’alba per gli appassionati italiani Il 10 marzo inizia ufficialmente la stagione 2019 di MotoGp, con la prima gara che si disputerà in Qatar, sul circuito di Losail. Prima dell’esordio stagionale, i team ed i rispettivi piloti saranno ...

MotoGp Yamaha - presentazione il 4 febbraio : ROMA - A Jakarta, in Indonesia, alle 10.45 ora locale del prossimo 4 febbraio, verranno tolti i veli alla livrea della nuova Yamaha M1. Ad annunciarlo, via Twitter, è stata la stessa casa giapponese, ...

MotoGp - Ducati GP19 : la presentazione della nuova moto di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci : LIVE 18:50 18 gen Le parole dell'ad Domenicali e del General Manager Ducati segnano l'epilogo della presentazione. Domenicali : "Di solito le moto belle sono anche veloci, aspettiamo di vedere i ...

MotoGp – Presentazione Ducati - Petrucci emozionato : “mi batte forte il cuore - Dovi è il mio riferimento” : Il pilota ternano ha svelato le proprie sensazioni nel corso della Presentazione della nuova Ducati, ammettendo di esserne rimasto affascinato Prima stagione da pilota ufficiale, un’occasione da non perdere per Danilo Petrucci. Dopo l’esperienza in Pramac, il ternano si appresta a vivere un anno esaltante in sella alla Desmosedici 2019, presentata questa sera presso la sede di Neuchatel della Phillip Morris. Interrogato sulle ...

MotoGp – Presentazione Ducati - Dovizioso tra consapevolezze e motivazione : le parole cariche di ottimismo del ducatista : Le emozioni di Andrea Dovizioso dopo aver tolto i veli dalla sua nuova Desmosedici durante la Presentazione del Team Mission Winnow Ducati 2019 Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci hanno tolto i veli alla nuova Desmosedici del team Mission Winnow Ducati. Una livrea fiammante, che regalerà spettacolo nelle piste di tutto il mondo e tante emozioni con i suoi piloti ufficiali. Dovizioso e Petrucci hanno dimostrato già una grande complicità e ...

MotoGp – Presentazione Ducati - Dall’Igna non si nasconde : “l’obiettivo è il Mondiale - in Qatar la nuova carena” : Il General Manager di Ducati ha parlato della vecchia e della nuova stagione, svelando quello che sarà l’obiettivo del team nel 2019 Si accendono i riflettori sulla nuova Ducati, pronta a mostrarsi al mondo nella serata di oggi. Il team di Borgo Panigale ha scelto la sede della Phillip Morris a Neuchatel per il lancio, svelando anche la nuova partnership con il marchio Mission Winnow inserito anche nella denominazione ufficiale del ...

MotoGp – Presentazione Ducati - Domenicali orgoglioso del suo staff : “siamo un gruppo sempre unito - anche nelle difficoltà” : Le parole di Claudio Domenicali alla Presentazione del Team Ducati MotoGp 2019, che cambia nome in Mission Winnow Ducati E’ in corso a Neuchatel la Presentazione della Ducati 2019. Il team di Borgo Panigale ha cambiato nome, grazie al nuovo title sponsor, e per la nuova stagione di MotoGp diventerà Mission Winnow Ducati. In attesa che, dalla Svizzera, venga svelata la nuova moto della Ducati che Petrucci e Dovizioso guideranno nel ...

MotoGp - Ducati 2019 : il LIVE STREAMING della presentazione della nuova moto di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci : Dopo le vacanze invernali, finalmente siamo pronti a tuffarci nuovamente nel magico mondo della motoGP. A farci rivivere nuovamente il piacere delle due ruote ci pensa la Ducati, primo team ufficiale ...

MotoGp - la presentazione della Ducati 2019 LIVE : Nella sede della Phillip Morris a Neuchatel si accendono i riflettori sulla nuova Desmosedici 2019, affidata ad Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci E’ tutto pronto per la presentazione della nuova Ducati, pronta a mostrarsi al mondo nella serata di oggi. Il team di Borgo Panigale ha scelto la sede della Phillip Morris a Neuchatel per il lancio, dando appuntamento a tifosi e appassionati in diretta streaming sul proprio sito. Qui ...