MotoGp – Lorenzo pieno di sè - il maiorchino crede molto nelle qualità del Team Honda : l’ironia social di Jorge [FOTO] : Jorge Lorenzo non teme critiche: il post social del maiorchino della Honda è… pieno di sè Si è svolta questa mattina a Madrid la presentazione del Team Repsol Honda 2019 di MotoGp. Marc Marquez e Jorge Lorenzo hanno svelato al mondo intero la loro RC213V che guideranno nel corso della nuova stagione di MotoGp, durante la quale si vivrà sicuramente uno spettacolo puro. I due spagnoli arrivano all’esordio stagionale non proprio ...

MotoGp - Marc Marquez : “Un inverno noioso - obiettivo essere al top in Qatar”. Jorge Lorenzo : “Honda fantastica” : Oggi è stata presentata la nuova Honda, pronta ad affrontare il Mondiale MotoGP con tutti i favori del pronostico. La scuderia giapponese si affida ancora al fenomeno Marc Marquez, desideroso di proseguire la propria striscia trionfale e di confermarsi Campione del Mondo, e alla grande novità Jorge Lorenzo che ha lasciato la Ducati con l’obiettivo di lottare per il titolo iridato. Il fenomeno spagnolo ha affrontato un inverno ...

MotoGp Honda 2019 - Lorenzo : 'Questo team è di un altro livello in tutto' : "Orgoglioso di far parte del mondo Honda" Lorenzo ribadisce il potenziale della nuova moto: "La moto perfetta non esiste ma questa è davvero molto molto agile, sono soddisfatto. L'addio di Pedrosa ...

MotoGp - presentata la nuova Honda 2019 con il Dream Team composto da Marc Marquez e Jorge Lorenzo : C’era grandissima attesa per la presentazione del Team Repsol Honda MotoGP 2019 e, oggettivamente, la nuova moto e la sua livrea (pressoché simile a quella delle ultime edizioni) sono passate in secondo piano rispetto ad altro. Gli occhi di tutti erano puntati sulla nuova coppia, subito definita “Dream Team”, ovvero Marc Marquez e Jorge Lorenzo, e sulla mano fasciata del maiorchino dopo la rottura dello scafoide negli scorsi ...

MotoGp - Marquez : "Mai pensato di lasciare la Honda". Lorenzo "Team di un altro livello" : Sarà compagno di squadra del campione del mondo Marc Marquez : "E' il team dei miei sogni, mai pensato di cambiare scuderia, spero di essere pronto in Qatar". SPORTMEDIASET MotoGP MotoGP, ecco la ...

MotoGp - Marquez e Lorenzo sul palco con la nuova Honda : ... che ha giurato fedeltà alla squadra: ' È un privilegio far parte di questa squadra, dove correvano i miei idoli - ha detto il campione del mondo - nel 2012 rifiutai una proposta per correre in ...

MotoGp – Presentazione Honda - Lorenzo punge subito Yamaha e Ducati : “qui è tutta un’altra cosa” : Le parole di Jorge Lorenzo alla Presentazione della Honda 2019: il maiorchino non risparmia i suoi vecchi team, che frecciatina a Ducati e Yamaha E’ stata svelata la RC213V che Marc Marquez e Jorge Lorenzo guideranno durante la stagione 2019 di MotoGp. I due campioni spagnoli sono stati affiancati sul palco di Madrid da Doohan e Crivillè, per celebrare i 25 anni di collaborazione tra Repsol e Honda. Nonostante entrambi i piloti siano ...

MotoGp - Jorge Lorenzo salta i test di Sepang : ecco il possibile sostituto scelto dalla Honda : Secondo i media tedeschi, il team giapponese avrebbe individuato il pilota a cui affidare la moto di Lorenzo nei test di Sepang Giornata di presentazione in casa Honda, il team giapponese infatti presenterà oggi a Madrid la nuova moto con cui Marc Marquez e Jorge Lorenzo lanceranno l’assalto al titolo mondiale. AFP/LaPresse Il pilota maiorchino però non parteciperà ai test di Sepang in programma dal 6 all’8 febbraio, per via ...

MotoGp – Una presentazione insolita per la Honda : l’arrivo di Lorenzo e Marquez tra sorrisi saluti e… fasciature [VIDEO] : sorrisi, saluti e… fasciature: l’arrivo di Mar Marquez e Jorge Lorenzo alla presentazione della Honda 2019 E’ tutto pronto a Madrid per la presentazione della Honda in vista dell’inizio della stagione 2019. Dopo il Mission Winnow Ducati Team, è arrivato il turno del team giapponese di mostrare al mondo intero la moto che Marc Marquez e Jorge Lorenzo guideranno durante il Motomondiale 2019. Una presentazione ...

MotoGp - il dottor Xavier Mir è ottimista sulle condizioni di Jorge Lorenzo : “Può recuperare per i test in Qatar” : Buone notizie sul fronte Jorge Lorenzo, o meglio, meno negative di quello che si potrebbe pensare. Il pilota spagnolo della Honda in MotoGP, fratturatosi lo scafoide del polso sinistro mentre si allenava con una moto da dirt-track a Verona, è stato operato ieri a Barcellona (Spagna) dal dottor Xavier Mir per ridurre l’entità della lesione subita. Il medico spagnolo, assai famoso nel settore per aver operato altri centauri della top class, ...

MotoGp – Infortunio Lorenzo - si respira aria di ottimismo : le parole del Dottor Mir sui tempi di recupero - Jorge presto in pista? : Le parole del Dottor Mir dopo l’operazione allo scafoide di Jorge Lorenzo: il medico ottimista per quanto riguarda i tempi di recupero Un inizio d’anno complicato per Jorge Lorenzo: dopo una stagione davvero difficile a causa di un Infortunio prolungato, il maiorchino della Honda deve fare i conti adesso con un altro problema che manda in allarme tutto il suo team a pochi mesi dall’esordio stagionale. Lorenzo è stato ...