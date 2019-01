Missione Sophia | Tajani | Nell' interesse nazionale

Mogherini sulla Missione Sophia : "Pronti a chiuderla se l'Italia non la vuole" : 'L'Operazione Sophia è stata ed è ancora un'eccellenza della politica di difesa europea - dichiara la Mogherini - Ha contrastato il traffico di esseri umani nel Mediterraneo fino quasi a fermarlo del ...

Sbarchi - Salvini sfida Bruxelles : "O la Missione Sophia cambia o finisce qui" : Lo strappo della Germania ha aperto il vaso di Pandora. Perché se è vero che la missione Sophia è stata pensata e per risolvere l'emergenza immigrazione è anche vero che nel corso degli anni non ha fatto altro che portare in Italia tutti gli immigrati che venivano soccorsi nel Mar Mediterraneo. E così non appena da Berlino i tedeschi hanno fatto sapere che si sarebbero chiamati fuori dall'accordo, Matteo Salvini ha colto la palla al balzo per ...

Migranti - Matteo Salvini : “Cambino regole o Missione Sophia finisce”. Ue : “Pronti a chiuderla” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, commenta la decisione della Germania di sospendere parzialmente l'adesione all'operazione Sophia: "La missione navale ha come ragione di vita che tutti gli immigrati soccorsi vengano fatti sbarcare solo in Italia. Accordo geniale sottoscritto dal Governo Renzi, non so in cambio di cosa. O cambiano le regole o finisce la missione". Fonti Ue replicano: "Se oggi l'Italia non vuole più Sophia, siamo ...

Missione Sophia : cos'è e come funziona - : La Missione è stata avviata nel 2015 e dovrebbe scadere il prossimo marzo. In totale, 27 Stati europei sono coinvolti e la guida è affidata all'Italia. Il principale obiettivo è il contrasto del ...

Migranti - la Germania è pronta<br> a lasciare la Missione Sophia : Ci sarebbe la durissima linea dell'Italia nella gestione dei flussi migratori alla base della decisione della Germania di abbandonare la missione Sophia, nome con cui viene comunemente chiamata EUNAVFOR Med, l'operazione militare dell'UE finalizzata a neutralizzare le rotte della tratta degli immigrati nel Mar Mediterraneo.A rivelarlo oggi è stata l'agenzia tedesca Deutsche Presse-Agentur (Dpa), che ha citato fonti del governo tedesco. Il ...

La Germania sospende la partecipazione alla Missione Sophia : Roma, 23 gen., askanews, - La Germania ha deciso di sospendere la propria partecipazione alla missione 'Sophia' di salvataggio dei migranti nel Mediterraneo, missione il cui mandato scadrà alla fine ...

Migranti - accuse di Berlino all’Italia Stop tedesco alla Missione Sophia Cos’è : Nessuna nave tedesca sarà più inviata lungo la costa della Libia, secondo i media locali dietro la svolta ci sarebbe la linea dura del governo Conte sull’accoglienza