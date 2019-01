Min Giustizia | Chiesta a Francia estradizione tutti latitanti italiani

La Ministra della Giustizia francese : "Dall'Italia nessuna domanda di estradizione dei latitanti" : La presenza in Francia di 14 italiani latitanti ricercati per terrorismo è "possibile", ma a Parigi non è ancora arrivata nessuna richiesta di estradizione da Roma: lo ha detto la ministra della Giustizia, Nicole Belloubet, ai microfoni di France Inter.Rispondendo a una domanda sui 14 ricercati che sarebbero in Francia, secondo Roma, la Belloubet ha detto: "È un tema su cui non ho ancora lavorato concretamente. Lo ...

Romania - Ministero di Giustizia annuncia decreto d’emergenza. “Invalida centinaia di processi per corruzione”. Faro dell’Ue : Un decreto d’emergenza che assomiglia più a una grande amnistia generale che invaliderebbe centinaia di processi per casi di corruzione che coinvolgono anche alti funzionari del Paese. È questa l’ultima idea del ministro della Giustizia rumeno Tudorel Toader che, tra gli altri, porterebbe all’annullamento della condanna in primo grado per abuso d’ufficio inflitta a giugno a Liviu Dragnea, presidente del Partito Socialdemocratico al governo e ...

Clemente Mastella - furto in casa dell’ex Ministro della Giustizia. “Portati via solo documenti dalla villa” : furto in casa Mastella a San Giovanni di Ceppaloni, nel Beneventano. L’attuale sindaco di Benevento e la moglie Sandra Lonardo, senatrice di Foza Italia e membro della commissione Antimafia, non erano presenti durante l’irruzione dei ladri. Non è ancora stato quantificato il danno, ma a quanto si è appreso il bottino sarebbe limitato solo ai documenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Montesarchio, allertati dall’ex ...

Accordi&Disaccordi - ospite il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede su Nove venerdì 18 gennaio alle 22.45 : Ad “Accordi&Disaccordi” questa sera è il turno di Alfonso Bonafede: il ministro della Giustizia è ospite di Andrea Scanzi e Luca Sommi sul Nove di Discovery Italia stasera, venerdì 18 gennaio alle 22.45. Il dibattito partirà, inevitabilmente, dalle polemiche suscitate dal video sulla cattura dell’ex terrorista Cesare Battisti e postato proprio sul profilo Facebook del Guardasigilli. E ancora, sul tavolo del talk politico ci sarà spazio ...

Bimbo di 8 anni star ad audizioni per nuovo Ministro Giustizia Usa : E' un Bimbo di otto anni la vera star dell'audizione a Capitol Hill per il candidato di Donald Trump a ministro della Giustizia: si tratta di Liam Daly, il nipotino di William P. Barr, che il presidente americano vuole come nuovo Attorney General. Il Washington Post riporta che il bambino ha seguito le domande dei senatori "seduto tranquillamente in prima fila" e ha scritto al nonno, con parole di incoraggiamento e un postscriptum sulla ...

Cena soufflé. L'evento di "Fino a prova contraria" sulla giustizia si è sgonfiato prima di coMinciare : Una Cena pesante, già sgonfiata dal soufflé polemico della politica prima ancora di essere consumata. Uno degli ospiti più chiacchierati ha subito dato buca: "Sostenere che quella di stasera sia una Cena tra renziani e Salvini significa essere naturalmente in malafede. Io ho partecipato sempre in passato. Onde evitare qualsiasi ulteriore interpretazione assurda ho deciso però di non partecipare". È Marco ...

La preoccupazione del Papa : i populismi Minacciano diritti e giustizia : In un discorso di nove pagine, tra le numerose questioni che affronta, il Papa rievoca il «periodo tra le due guerre mondiali», quando «le propensioni populistiche e nazionalistiche prevalsero sull’azione della Società delle Nazioni». Francesco è preoccupato perché «il riapparire di tali pulsioni sta indebolendo il sistema multilaterale, con l’esit...

Il Papa : i populismi Minacciano diritti e giustizia : In un discorso di nove pagine, tra le numerose questioni che affronta, il Papa rievoca il «periodo tra le due guerre mondiali», quando «le propensioni populistiche e nazionalistiche prevalsero sull’azione della Società delle Nazioni». Francesco è preoccupato perché «il riapparire di tali pulsioni sta indebolendo il sistema multilaterale, con l’esit...

Giustizia - Bonafede invita in Italia il Ministro brasiliano Sergio Moro : “Brividi per la citazione di Falcone e Borsellino” : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha scritto una lettera al suo omologo del Brasile, Sergio Moro, per manifestargli stima e apprezzamento e per invitarlo a un incontro in Italia per rafforzare la cooperazione giudiziaria tra i due Paesi, “attraverso uno scambio di idee e un confronto fra le nostre esperienze, e per avviare una più generale collaborazione su tutti i temi della Giustizia” come spiega il guardasigilli in un ...

Italia-Brasile : Bonafede - invitato a Roma neoMinistro Giustizia - focus su rafforzamento cooperazione bilaterale : L'Italia ha fatto tesoro del suo tragico passato realizzando una legislazione che il ministro della Giustizia brasiliano, all'altro capo del mondo, ha indicato come un 'rimedio universale'. , segue, ,...

Procura TerMini Imerese - Pagano : "Giustizia è fatta" : Il Tribunale del Riesame e la Corte di Cassazione hanno destrutturato le accuse della Procura di Termini Imerese. Interviene l'on. Pagano della Lega

Procura di TerMini Imerese. Pagano - Lega - : ´Giustizia è fatta. Smontato dalla Cassazione il teorema della Procura´ : "Devo ammettere che anche se mi hanno riguardato indirettamente, grande soddisfazione mi hanno dato negli ultimi mesi, le pronunce del Tribunale del Riesame di Palermo e della Corte di Cassazione che, ...

Palagiustizia Bari - terMinato sgombero : ANSA, - Bari, 02 GEN - Dopo 18 anni il palazzo di via Nazariantz non ospita più gli uffici giudiziari. Da ieri, primo giorno dopo il termine ultimo per lo sgombero, il cancello di accesso all'immobile ...

Pensione - l'anno dell'esodo degli statali : Giustizia - Inps e Ministeri gli uffici da non sguarnire : Dei 140-160 mila statali che potrebbero scegliere l'anticipo della Pensione , circa 20 mila sono in servizio presso le amministrazioni centrali dello Stato. Parliamo di dipendenti di settori come la ...