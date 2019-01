Milano - si dà alle fiamme in strada : morto 42enne : Milano, 23 gen. (AdnKronos) - Si è dato alle fiamme in strada. Così è morto un uomo ieri, intorno alle 21.40, vicino a un distributore di carburante in viale Lunigiana all'angolo con via Sammartini a Milano, in zona stazione Centrale. Lo riferisce l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza. Sul p

Milan-Piatek - tutto fatto : al Genoa 35 milioni più bonus. E' a Milano - mercoledì alle 9 visite mediche : Milan-Piatek, tutto fatto. Il club rossonero ha raggiunto l'accordo totale con il Genoa per 35 milioni di euro più bonus in un'unica soluzione e senza contropartite tecniche, che era il nodo da ...

Borse fiacche su rallentamento Cina. A Milano stacco cedola di Snam e Enel : Risale produzione industriale L'economia cinese frena ancora nel quarto trimestre 2018 con un Pil a +6,4% dal 6,5% del trimestre precedente, ma in linea con le attese. Nell'intero 2018, secondo i ...

Sala : «Milano esempio per il centrosinistra. Ora un assessore in corsa alle Europee» : Al Parlamento di Strasburgo deve entrare il «modello Milano», uno dei pochi strumenti in mano al centrosinistra per mettersi al riparo da un nuovo tracollo elettorale. Beppe Sala parla di politica nazionale, come sempre più spesso gli capita di fare nelle occasioni pubbliche. Perché l'appuntamento elettorale con le Europee di maggio, lo dice lui stesso, lo «preoccupa» e potrebbe avere ...

Presentata a Cortina la candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026. Assessore Caner : 'Milano-Cortina - un binomio vincente' : "Lo sport in Veneto ha una grande tradizione di passione e di pratica a tutti i livelli, agonistico e non " ha concluso Caner ", e il fuoco olimpico che torna a risplendere nelle Dolomiti a settant'...

Aggiudicata di nuovo alla coop Atlantide la Casa delle Farfalle di Milano Marittima : Il nostro obiettivo primario è conciliare questi due concetti avvicinando e stimolando in maniera semplice e intuitiva l'interesse del pubblico nei confronti della scienza e della ricerca». Negli ...

Autostrade : Milano Serravalle - adeguamento tariffe prorogato a 30 giugno : Milano, 17 gen. (AdnKronos) - Milano Serravalle - Milano Tangenziali ha deciso di prorogare la sospensione dell’adeguamento tariffario fino al prossimo 30 giugno sull'intera rete autostradale in concessione. Lo comunica la società. Per i primi sei mesi dell’anno il consiglio di amministrazione della

Milano Fashion Week – Belen e Stefano De Martino complici da Marcelo Burlon [GALLERY] : Belen Rodriguez e Stefano De Martino presenziano alle stesse sfilante della Milano Fashion Week 2019: feeling palpabile tra di due ex coniugi Belen Rodriguez, al ritorno dalla sua lunga vacanza in Uruguay, ha presenziato ad alcune sfilate della Milano Fashion Week 2019. Al suo fianco in più di un’occasione è apparso l’ex marito Stefano De Martino, con cui i rapporti sembrano definitivamente ricuciti. I due sono apparsi sereni e ...

#TwinSetOnTheRoad : la nuova campagna di Twinset Milano per la primavera-estate 2019 [GALLERY] : Twinset Milano lancia la nuova campagna pubblicitaria primavera estate 2019: #TwinsetOnTheRoad Twinset sceglie Milano come set della nuova campagna pubblicitaria Primavera/Estate 2019, scattata dal fotografo Giampaolo Sgura e interpretata dalle top model Faretta e Birgit Kos. Dopo aver esplorato gli scenari californiani, le Lowlands scozzesi e le atmosfere della ‘swinging’ London, il viaggio on the road di Twinset prosegue tra le vie ...

Basket Serie A : Brindisi e Bologna alle Final Eight - Milano sbanca Trieste : Brindisi e Bologna sono le ultime qualificate alle Final Eight, in programma a Firenze dal 14 al 17 febbraio. Trieste ultima esclusa: fatale la sconfitta casalinga con Milano. Ecco gli accoppiamenti ...

Basket - 15a giornata Serie A 2019 : Milano fatica ma vince a Trieste. Brindisi e Bologna alle Final Eight di Coppa Italia : Resta soltanto una partita (il posticipo tra Varese e Virtus Bologna) per chiudere la quindicesima giornata, ultimo turno del girone di andata della Serie A 2018-2019 di Basket. Diverse erano le formazioni in lotta per un posto tra le prime otto, necessario per accedere alle Final Eight della Coppa Italia 2019. A strappare gli ultimi biglietti disponibili sono state Brindisi e Bologna (che approfitta delle sconfitte di Trieste e Trento e si ...

Dal turismo alle Olimpiadi - tutti i segni che Milano corre ancora : C’è chi vorrebbe fermare il treno in corsa, a costo di farlo deragliare. Perché nell’Italia del “cambiamento” la motrice non è gialloverde. E chi invece, come Beppe Sala, vuole spingere il treno fino al limite, perché è l’ultimo e più solido legame dell’Italia con la vecchia inquieta Europa. All’ori

SsangYong Italia ha donato al Comune di Milano la nuova Tivoli nata dal concorso Design Take Over [GALLERY] : “Tivoli Milano” consegnata al Comune della Città. Risultato del progetto “Tivoli Design TakeOver” sviluppato con la Scuola Politecnica di Design, l’auto è stata donata da SsangYong Italia al Comune di Milano nella persona del Vicesindaco Anna Scavuzzo Milano, con la sua allure moderna e visionaria sempre più apprezzata in Italia e nel mondo, ha ispirato il body di una SsangYong Tivoli sviluppato da un team di studenti del ...