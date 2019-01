Milano - ladri in casa di Pisapia : furto per 300mila euro : Milano, ladri in casa di Pisapia: furto per 300mila euro Domenica 20 gennaio, al ritorno da un week-end fuori porta, l'ex sindaco e la moglie hanno trovato la porta forzata e la cassaforte scassinata. Nello stesso fine settimana ladri anche nella casa milanese di Dori Ghezzi Parole chiave: ...

Milano - ladri in casa di Fabrizio Corona alla vigilia di Natale | Lui in video : "Prima o poi mi faccio 30 anni di galera - spero in Salvini" : L'ex re dei paparazzi ha trovato l'appartamento a soqquadro e riprende su Instagram il sopralluogo delle forze dell'ordine con parole di rabbia. Poi un post in famiglia per alleggerire i toni