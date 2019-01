Milan-Piatek e Chelsea-Higuain | adesso è ufficiale! LIVE

Milan - è il Piatek-day : arrivato in sede per la firma : Se ieri è stata la giornata decisiva per quanto riguarda gli accordi tra Milan e Genoa , oggi è il vero e proprio Krzysztof Piatek-day : nel primo pomeriggio ha concluso le visite mediche alla clinica ...

Milan - Piatek-day al via! Visite mediche in corso per il giocatore poi la firma : Milan PIATEK – L’avventura di Piatek in rossonero è ufficialmente iniziata. L’ex attaccante del Genoa ha infatti iniziato le Visite mediche, previste inizialmente per le 9, alle 11 del mattino. Ieri la chiusura della trattativa, oggi le Visite mediche. Krzysztof Piatek è arrivato a Milano per svolgere i test fisici prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore […] L'articolo Milan, Piatek-day al via! Visite mediche ...