Migrante ucciso, fermato un nigeriano

E' ritenuto vicino al gruppo degli Eiye (aquile), una delle mafie nigeriane da tempo radicate anche in Italia, Michael Umoh Onoshorere, ildi 23 anni arrestato per l'omicidio dell'ex Moi di Torino. Il giovane è statoa Rieti,dove era fuggito dopo il delitto avvenuto nei giorni scorsi,nell'ambito delle indagini condotte dalla questura di Torino.Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire il movente dell'efferato delitto,avvenuto la scorsa settimana nell'ex villaggio olimpico.(Di mercoledì 23 gennaio 2019)