Meteo Roma | pioggia e vento fino a giovedì | poi torna il sole

Meteo Roma : Le previsioni per mercoledì 23 gennaio 2019 : Meteo Roma. Nella Capitale previsto tempo generalmente instabile con piogge attese al mattino e fenomeni sempre più intensi nel corso del pomeriggio. Nel Lazio instabilità diffusa su tutto il territorio a partire dalla mattinata con deboli piogge sparse fino a bassa quota anche sul viterbese. Meteo Roma: Le previsioni Meteo per domani mercoledì 23 gennaio 2019 Tempo generalmente instabile con piogge attese al mattino e fenomeni sempre più ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani neve sui rilievi e fino a quote di pianura : “Nella giornata di martedì 22 gennaio la circolazione indotta dal minimo sul bacino dell’Adriatico apporterà condizioni di instabilità sul settore centro-orientale. Si prevede perciò neve sui rilievi, in estensione fino a quote prossime alla pianura, e sporadici episodi nevischio o di pioggia mista a neve sulla pianura. Gli accumuli di neve previsti nelle 24 ore e significativi ai fine dell’Allerta sono: tra 10-20 cm sulle aree ...

Meteo Roma : Le previsioni per martedì 22 gennaio : Meteo Roma. Nella Capitale prevista una giornata all’insegna del tempo instabile con piogge sparse sia nel corso della mattinata sia poi al pomeriggio. Nel Lazio tempo generalmente instabile con piogge sparse al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio regionale. Meteo Roma: Le previsioni per domani martedì 22 gennaio Giornata all’insegna del tempo instabile con piogge sparse sia nel corso della mattinata sia poi al pomeriggio; ...

Meteo - ondata di freddo polare in tutta Italia. Giovedì attesa la neve a Roma : Roma. In settimana potrebbe arrivare la neve a Roma. I Meteoreologi indicano un giorno preciso: Giovedì. I fiocchi cadranno già domani sull'Appennino centro meridionale. L'ultima nevicata nella ...

Meteo - impulso polare da mercoledì : attesa neve anche a Roma : Tutto dipenderà da quanto soffieranno i venti gelidi da Nord. E da quanto riusciranno a infiltrarsi verso la costa tirrenica. Le previsioni, infatti, non escludono che le nevicate attese...

Meteo Roma : Le previsioni per il week end : Meteo Roma. Nella Capitale tempo variabile nel corso del week end con piogge sparse nel corso del pomeriggio e della serata del sabato. Nel Lazio tempo generalmente instabile nella giornata di sabato con piogge o acquazzoni al mattino. Meteo Roma: Le previsioni per il week end Tempo variabile nel corso del week end con piogge sparse nel corso del pomeriggio e della serata del sabato; stabile nella mattinata di domenica con nuvolosità ...

Meteo Roma : Le previsioni per martedì 15 gennaio 2019 : Meteo Roma. Nella Capitale previsto tempo stabile con sole prevalente al mattino e al pomeriggio. Nel Lazio giornata caratterizzata dal tempo stabile con sole prevalente sia al mattino sia poi nel pomeriggio sulle aree interne e lungo la costa. Meteo Roma: Le previsioni per domani martedì 15 gennaio 2019 Tempo stabile con sole prevalente al mattino e al pomeriggio; cieli sereni attesi anche nelle le ore serali. Temperature comprese tra ...

Meteo Roma - la bufala della “notte più fredda dell’anno” : E’ una bufala la notizia che spopola su molti siti in queste ore, secondo cui la prossima notte a Roma sarà la “più fredda dell’anno“. In realtà la temperatura minima prevista domani mattina all’alba di Sabato 12 Gennaio nella Capitale non scenderà sotto 0/-1°C: nulla d’eccezionale. E il tempo rimarrà buono. Le Previsioni Meteo per Roma prospettano un weekend soleggiato, e il bel tempo continuerà per tutta la ...

Meteo Roma : Le previsioni per sabato 12 gennaio : Meteo Roma. Nella Capitale prevista giornata all’insegna del sole prevalente nel corso delle ore diurne del sabato, cieli sereni anche in serata. Nel Lazio tempo generalmente stabile nella giornata di sabato con cieli generalmente sereni al mattino e al pomeriggio. Meteo Roma: Le previsioni per domani sabato 12 gennaio Giornata all’insegna del sole prevalente nel corso delle ore diurne del sabato, cieli sereni anche in serata. Deboli ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : nuovo avviso di criticità per “temperature estreme” : “Per la giornata di venerdì 11 gennaio la persistenza di un flusso di aria polare di origine continentale mantiene sul territorio regionale temperature minime negative, più marcate sulle aree di pianura, e temperature medie giornaliere negative sulle aree collinari e sui rilievi appenninici. In maggior dettaglio, per le zone di Allertamento collinari (A2, C2, E2, G2) e per le zone di crinale dal parmense al bolognese (C1, E1) i valori medi ...