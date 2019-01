Meteo | ondata polare | neve e temperature in picchiata

Allerta Meteo - l’ondata fredda marittima scatena un “Ciclone Polare” sull’Italia : Centro/Sud sommerso di NEVE tra 23 e 25 Gennaio [MAPPE] : 1/12 ...

Meteo - ondata di freddo polare in tutta Italia. Giovedì attesa la neve a Roma : Roma. In settimana potrebbe arrivare la neve a Roma. I Meteoreologi indicano un giorno preciso: Giovedì. I fiocchi cadranno già domani sull'Appennino centro meridionale. L'ultima nevicata nella ...

Meteo - ondata di freddo polare in tutta Italia e neve attesa a Roma : Roma. In settimana potrebbe arrivare la neve a Roma. I metereologi indicano un giorno preciso: giovedì. I fiocchi cadranno già domani sull'Appennino centro meridionale. L'ultima nevicata fu il 26 ...

Meteo - ondata artica in tutta Italia e neve a Roma : Roma. In settimana potrebbe arrivare la neve a Roma. I metereologi indicano un giorno preciso: giovedì. I fiocchi cadranno già domani sull'Appennino centro meridionale. L'ultima nevicata fu il 26 ...

Previsioni Meteo - tutta la verità sull’ondata di freddo e neve del 23-25 Gennaio : sarà un’irruzione polare marittima - colpirà il Centro/Sud [MAPPE e DETTAGLI] : 1/23 ...

Previsioni Meteo - lo stratwarming scatena il “Vortice Polare” : intensa ondata di freddo e neve in arrivo sull’Europa occidentale - ma non sarà Burian [MAPPE] : 1/10 ...

Previsioni Meteo - nuova ondata di gelo e neve tra Italia e Balcani : allarme blizzard in Montenegro - Albania - Grecia e Macedonia [MAPPE] : 1/8 ...

Meteo Napoli e Campania : nuova ondata di gelo da oggi 9 gennaio : Quello appena iniziato, pare essere un anno imprevedibile per ciò che concerne le previsioni Meteorologiche. Infatti, dopo una tregua avvenuta proprio nei giorni scorsi, a partire da mercoledì 9 gennaio si assisterà pian piano all'arrivo di un nuovo vortice di aria fredda, una nuova perturbazione proveniente dall'Europa nord-orientale che andrà ad interessare in particolare la Campania e la città di Napoli, ma anche il resto del territorio ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per la nuova ondata di maltempo in arrivo sull’Italia : forti venti di burrasca - foehn alpino e maltempo al Sud : Allerta Meteo – Il nostro Paese continua ad essere interessato da un flusso di correnti fredde in quota settentrionale che determinerà, dal pomeriggio di oggi, un moderato peggioramento al centro-sud ed un rinforzo di venti di favonio sull’area alpina ed occidentali sul Tirreno. Nella giornata di domani l’instabilità interesserà in particolare le regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione ...

Allerta Meteo - nuova ondata di freddo e maltempo : colpirà il Sud - tanta NEVE fino a bassa quota tra Mercoledì 9 e Giovedì 10 [DETTAGLI] : Allerta Meteo – Il respiro Balcanico che mantiene basse le temperature al Centro/Sud Italia ha determinato picchi eccezionalmente bassi nelle minime di stamattina, che sono piombate fino ai -8,0°C di L’Aquila nel cuore dell’Appennino, ma anche a -0,7°C di Brindisi sulla costa pugliese. Molto freddo su tutto il Salento con i -2,2°C di Nardò, i -1,7°C di San Pancrazio Salentino e i -1,2°C di Taurisano. Gelo anche in Calabria con ...

Allerta Meteo - nuova ondata di freddo tra Balcani e Italia fino al 9 Gennaio : ancora neve sugli Appennini e temperature fino a -10°C sotto le medie [MAPPE] : 1/13 ...

Ondata di gelo e neve : scatta l’allerta Meteo in Puglia : Peggiorano le condizioni in tutta la Puglia e la Prefettura di Bari non perde tempo: diramato subito l’avviso di allerta gialla che parte dalle 20:00 di questa sera e dovrebbe estendersi per le successive 24 ore. L’arrivo del vento artico ha colpito tutto il meridione, ormai posto sotto costante controllo. Anche il mare risulta essere molto mosso con rischio burrasca in diverse zone. I danni non sono pochi: parte il disagio per i ...

Allerta Meteo - ondata di GELO e NEVE al Centro/Sud : gli aggiornamenti notturni confermano tutto - Venerdì 4 il “clou” [MAPPE] : 1/11 ...

Allerta Meteo : storica ondata di freddo e neve in arrivo anche in Sicilia : Preparate la borsa dell'acqua calda. Un'ondata eccezionale di freddo è attesa in Sicilia per le prossime ore, con la neve anche a bassa quota. Chissà, forse si rivivranno alcune scene del dicembre del ...