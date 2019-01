Meteo | in arrivo neve abbondante anche in pianura | l’elenco delle regioni in allerta

Previsioni Meteo Abruzzo : nevicate in arrivo il 24 e 25 gennaio : Nelle giornate del 24 e del 25 gennaio saranno possibili nevicate su tutto l’Abruzzo: lo rende noto il Centro Funzionale regionale della Protezione Civile. Il fenomeno sarà dovuto alla presenza di una vasta struttura depressionaria che domina lo scenario europeo e da una robusta area di alta pressione sul vicino Atlantico. Il fenomeno nevoso interesserà le aree al di sopra dei 500-800 metri con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti ...

Allerta Meteo Sardegna : in arrivo vento forte - nevicate e mareggiate : La Protezione civile della Sardegna ha diramato un nuovo avviso di Allerta Meteo per vento, nevicate e mareggiate: l’avviso è valido dalle 20 di oggi alle 15 di domani 24 gennaio. “Nel corso della giornata di oggi un’onda depressionaria di origine nord-atlantica si approfondirà verso il Mediterraneo centro-occidentale dando origine, nel corso della notte, ad un minimo chiuso sia al suolo che in quota tra la Sardegna e le coste ...

Meteo : in Lombardia perturbazione in arrivo - ma da giovedì torna il sole : Milano, 22 gen. (AdnKronos) - La discesa di una saccatura da nord determina la formazione di un minimo sul Mediterraneo che, tra domani e giovedì, porterà tempo perturbato su tutta la Lombardia, con possibili deboli nevicate su pianura e Appennino. Queste le previsioni contenute nel bollettino Meteo

Allerta Meteo Sardegna : in arrivo mareggiate e neve a bassa quota : Maltempo in arrivo in Sardegna: è previsto un peggioramento della situazione Meteo da domani con l’arrivo di una perturbazione da Nord. L’isola sarà investita da forti venti provenienti dai quadranti settentrionali che si intensificheranno fino a “burrasca” con mareggiate lungo le coste. Sono attese anche piogge e temporali. Tra la seconda parte della giornata di mercoledì e la prima parte di giovedì sono previste ...

Allerta Meteo Marche : neve in arrivo - scuole chiuse a Urbino : neve in arrivo sulle Marche nella giornata di domani, ma gia’ stasera sta nevicando nel Maceratese, a Camerino. In particolare in tutto l’entroterra sono previste nevicate diffuse con cumulate moderate, a tutte le quote altimetriche. Lo indica un avviso di condizioni Meteo avverse diramato dalla Protezione civile regionale e valido dalla mezzanotte di oggi a quella di domani. Nevichera’, anche a quota piu’ basse, nel ...

Allerta Meteo Toscana : neve in arrivo - scuole chiuse in diversi Comuni : Maltempo in arrivo in Toscana. Codice arancione per neve domani su gran parte delle zone interne della Regione. Lo ha emesso la Sala operativa unificata della Protezione Civile. I fenomeni cominceranno con deboli nevicate dal tardo pomeriggio di oggi, a quote collinari, sulle zone centro meridionali e, anche a quote inferiori, sull’Alto Mugello. Il codice arancione, dalle 12 di domani per il resto della giornata, interessa Valdarno, ...

Allerta Meteo Veneto : nevicate in arrivo in pianura e nei fondovalli prealpini : Da domani, nevicate in arrivo in Veneto, anche in pianura. Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, viste le previsioni Meteorologiche, ha dichiarato lo stato di attenzione dalle ore 18 di domani 22 gennaio sino a mezzogiorno del 24, al fine di fronteggiare le eventuali nevicate, attese in pianura e nei fondovalli prealpini. In particolare la Protezione civile del Veneto raccomanda agli enti gestori di strade, ...

Previsioni Meteo : irruzione artica e ciclone nel Mediterraneo - settimana tempestosa in arrivo! : Ve ne abbiamo ampiamente parlato nei giorni scorsi e ormai ci siamo : il maltempo è pronto a fare sul serio su gran parte della nostra penisola. La "porta atlantica" si è aperta dopo oltre quattro...

Meteo - “Medicane” punta sull’Italia : neve e tempeste in arrivo : Un uragano mediterraneo punta dritto sull’Italia. Si chiama Medicane. Quello che sembrava una possibilità adesso è una certezza. Arrivano infatti sempre più conferme circa l’evoluzione estrema proposta dai modelli fisico matematici questa mattina sul Medicane che si abbatterà sull’Italia a metà della prossima settimana. Gli americani sono abituati a chiamarlo medicaneE, unendo le due parole: Mediterranean e Hurricane, ovvero ...

Meteo - in arrivo l'impulso polare : previste nevicate a bassa quota e temporali : Una nuova ondata di maltempo sta per abbattersi sul nostro Bel Paese. Le previsioni del Meteo mettono infatti in conto la possibilità che già a partire da domani 21 gennaio, potrebbero iniziare le prime nevicate. A fare la differenza sarà la velocità con cui i venti gelidi soffieranno dal Nord e dalla loro capacità di arrivare nella costa tirrenica. Domani la neve potrà toccare l'Appennino, per poi spostarsi lentamente verso Roma in cui le ...

Meteo - in arrivo grande neve e pioggia sull’Italia : l’elenco delle regioni più a rischio : Su quali città nevicherà la prossima settimana? A partire da mercoledì 23 gennaio è in arrivo la grande neve soprattutto sulle regioni centrali, tra Emilia Romagna e Toscana, ma anche su Lazio, Marche e Abbruzzo. neve anche in pianura in Piemonte e Liguria, dove si attendono almeno 15 centrimetri di neve: l'elenco completo.Continua a leggere

Meteo : in arrivo freddo polare e neve a bassa quota : Meteo, SVOLTA INVERNALE LA PROSSIMA SETTIMANA: IMPULSI POLARI PUNTANO IL MEDITERRANEO Come anticipato da alcuni giorni, in concomitanza dell'inizio della nuova settimana è atteso un radicale cambio ...

Previsioni Meteo : lunga fase di maltempo in arrivo - culminera' con la neve al nord : [flowplayer id="136271"] Il predominio dell'anticiclone delle Azzorre sul Mediterraneo centro-occidentale sta finalmente giungendo al termine grazie ad un deciso cambio di pattern su tutta l'Europa,...