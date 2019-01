Mercoledi 23 Gennaio sui canali Sky Cinema HD

Programmi TV di stasera - mercoledì 23 gennaio 2019. Carone e i Dear Jack ospiti a #CR4 – La Repubblica delle Donne : Piero Chiambretti Rai1, ore 21.25: Figli del Destino – 1^Tv Docu-film di Francesco Miccichè, Marco Spagnoli del 2018, con Massimo Poggio, Patrizio Rispo, Chiara Bono, Giulia Roberto, Catello Alfonso Di Vuolo, Lorenzo Ciamei. Prodotto in Italia. Trama: Le storie di quattro bambini italiani ebrei, vittime dell’orrore e della vergogna delle leggi razziali, si intrecciano con le emozionanti interviste dei quattro protagonisti, oggi. Rai2, ore ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di mercoledì 23 gennaio 2019 : anticipazioni puntata di Una VITA di mercoledì 23 gennaio 2019: Elvira riesce a vedere Simon vicino alla chiesa, nonostante la presenza del padre Arturo. Ma li vede Adela, che a quel punto ha bisogno di essere consolata da Susana… Blanca si reca con Diego alla ricerca di Merino, ma vicino alla sua casa trova la polizia: l’uomo è sparito nel nulla e nell’abitazione sono state trovate tracce di sangue e colluttazione… A ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di mercoledì 23 gennaio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 23 gennaio 2019: Raimundo Ulloa (Ramon Ibarra) tenta di capire se nella lettera di Donna Francisca (Maria Bouzas) sia contenuta una richiesta d’aiuto… Isaac (Ibrahim Al Shami) non deve partire più partire per il fronte… Raimundo riesce a decifrare la chiave di lettura della missiva di sua moglie, cogliendo così la parola “Maria”… Da non perdere: diventa fan ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 23 gennaio 2019 : anticipazioni puntata 5173 di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 23 gennaio 2019: Per Valerio (Fabio Fulco) è giunto il momento di assumersi una grossa responsabilità… Dopo aver parlato con Rossella (Giorgia Gianetiempo), Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) si rende finalmente conto che non può rinunciare ai suoi sogni… Intenzionato a fare chiarezza sul video che compromette la sua immagine ma deciso anche a parlare delle difficoltà ...

Meteo - le previsioni di domani mercoledì 23 gennaio - : Giornata di forte maltempo su tutte le regioni. La neve è attesa al Nord fino in pianura e a quote collinari al Centro Sud. Ulteriore calo termico e forte rinforzo dei venti con raffiche di tempesta ...

IL PARADISO DELLE SIGNORE - anticipazioni di mercoledì 23 gennaio 2019 : anticipazioni puntata n. 98 de Il PARADISO DELLE SIGNORE daily di mercoledì 23 gennaio 2019: Per far sì che l’articolo diffamatorio su Nicoletta (Federica Girardello) non esca, Riccardo (Enrico Oetiker) si rivolge alla sorella Marta (Gloria Radulescu) e a Vittorio (Alessandro Tersigni)… Elena (Giulia Petrungaro) e Salvatore (Emanuel Caserio) sono ormai certi che Aldo sappia del bacio che loro due si sono scambiati… Irene, intrigata ...

Allerta Meteo per neve e maltempo - scuole chiuse Mercoledì 23 Gennaio : ecco l’ELENCO dei Comuni aggiornato in tempo reale [LIVE] : La presenza di un’ampia perturbazione sui settori centro-orientali dell’Europa causa la discesa di impulsi instabili da latitudini settentrionali verso l’area mediterranea. A seguito delle previsioni e dell’Allerta Meteo, i sindaci sono chiamati a decidere se tenere le scuole chiuse domani Mercoledì 23 Gennaio 2019. Di seguito pubblichiamo l’elenco completo dei Comuni in cui le scuole rimarranno chiuse, aggiornato ...

Maltempo - scuole chiuse mercoledì 23 gennaio per rischio neve : l’elenco delle regioni : Dove resteranno chiuse le scuole domani, mercoledì 23 gennaio? A causa dell'allerta meteo per neve molti Comuni hanno deciso la sospensione delle lezioni negli istituti di ogni ordine e grado. Ecco l'elenco aggiornato delle regioni, dalla Toscana al Lazio fino alle Marche.Continua a leggere

Meteo Roma : Le previsioni per mercoledì 23 gennaio 2019 : Meteo Roma. Nella Capitale previsto tempo generalmente instabile con piogge attese al mattino e fenomeni sempre più intensi nel corso del pomeriggio. Nel Lazio instabilità diffusa su tutto il territorio a partire dalla mattinata con deboli piogge sparse fino a bassa quota anche sul viterbese. Meteo Roma: Le previsioni Meteo per domani mercoledì 23 gennaio 2019 Tempo generalmente instabile con piogge attese al mattino e fenomeni sempre più ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di mercoledì 23 gennaio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di mercoledì 23 gennaio 2019: Wyatt (Darin Brooks) prega papà Bill (Don Diamont) di ritirare le sue minacce, ribanendo la sua ferma intenzione di sposare Katie (Heather Tom). Ma l’editore rilancia promettendo al figlio che diventerà l’erede unico dell’azienda se chiuderà subito la relazione con la Logan… A Wyatt interessa l’idea di diventare unico erede dell’azienda paterna e ...

Dario Argento ospite mercoledì 23 gennaio di “Ritorno in Pellicola” al Teatro Palladium : mercoledì 23 gennaio alle ore 20.30 il Teatro Palladium ospita il primo appuntamento di Ritorno in pellicola, una rassegna a ingresso gratuito dedicata a grandi film della storia del cinema italiano da proiettare in 35mm, co-organizzata dall’Università di Roma Tre con il Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale e la rivista di critica cinematografica Quinlan.it. Il primo, grande ospite è il maestro del brivido Dario ...

Sci alpino - Emanuele Buzzi verrà operato mercoledì 23 gennaio. Stagione finita per l’azzurro : La vita a volte sa essere spietata e crudele. Emanuele Buzzi aveva appena disputato la miglior gara della carriera nella Coppa del Mondo di sci alpino: un sesto posto nella mitica discesa di Wengen che sembrava presagire ad un decollo definitivo tra i grandi della specialità. Neanche il tempo di assaporare la gioia del momento ed ecco il patatrac: il sappadino è scivolato e, nell’impatto contro le protezioni all’arrivo, si è ...

MUSEO RISORGIMENTO E RESISTENZA - Mercoledì 23 gennaio alle 16 presentazione libro : Le vicende di Giuseppe Malagodi tra Prima e Seconda guerra mondiale ricostruite dal nipote Edgardo Bertulli 21-01-2019 / Giorno per giorno Mercoledì 23 gennaio alle 16 , nell'ambito delle celebrazioni ...