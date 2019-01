Matteo Salvini | il Tg2 e l' innovazione autarchica

Matteo Salvini - perché il leader leghista non segue la 'crociata antimperialista' di Di Maio contro la Francia : Certo, la polemica pare assolutamente strumentale a fini elettorali, anche se intende 'velare' di un manto di sinistra la politica dei porti chiusi sostenuta dal governo e il rifiuto all'accoglienza ...

Matteo Salvini - perché il leader leghista non segue la "crociata antimperialista" di Di Maio contro la Francia : Matteo Salvini ha a lungo polemizzato con la Francia sulla questione immigrazione, anche usando toni molto duri. Negli ultimi giorni, però, ha evitato di seguire Luigi Di Maio nella "crociata antimperialista" contro Parigi e il suo presunto sfruttamento di molti Paesi africani alla stregua di coloni

Oliviero Toscani - l'ultimo delirio contro Matteo Salvini : "Si comporta da travestito" : Oliviero Toscani è tornato ad attaccare il suo nemico preferito, il ministro dell'Interno Matteo Salvini, ormai sua principale ossessione, e unico motivo per cui viene intervistato. Il fotografo al Tg Zero su radio Capital ha sparato nuovo veleno contro il leghista e il suo vezzo di indossare le div

Umberto Bossi e suo figlio Renzo hanno evitato la condanna nel processo sui fondi della Lega grazie a un accordo con Matteo Salvini : La Corte d’appello di Milano ha stabilito il “non luogo a procedere” nei confronti di Umberto Bossi e di suo figlio Renzo al termine del processo sui fondi pubblici della Lega utilizzati irregolarmente. Bossi e suo figlio erano stati condannati

Matteo Salvini - la paura segreta del leghista : 'Ho paura di schiantarmi - dormo con due cuscini' : Sondaggi alla mano, la Lega di Matteo Salvini ha raggiunto picchi di consenso che il Carroccio non aveva mai visto finora. Un record che il ministro dell'Interno confessa di vivere anche con un ...

Umberto Bossi e suo figlio Renzo hanno evitato la condanna nel processo sui fondi della Lega grazie un accordo con Matteo Salvini : La Corte d’appello di Milano ha stabilito il “non luogo a procedere” nei confronti di Umberto Bossi e di suo figlio Renzo al termine del processo sui fondi pubblici della Lega utilizzati irregolarmente. Bossi e suo figlio erano stati condannati

Matteo Salvini - la paura segreta del leghista : "Ho paura di schiantarmi - dormo con due cuscini" : Sondaggi alla mano, la Lega di Matteo Salvini ha raggiunto picchi di consenso che il Carroccio non aveva mai visto finora. Un record che il ministro dell'Interno confessa di vivere anche con un pizzico di paura. Intervistato da Panorama, il leader della Lega viene paragonato a una locomotiva, come q

Matteo Salvini - l'errore di Berlusconi che vuole evitare : "Ho tanti eredi politici nella Lega" : Se c'è un errore che Matteo Salvini vorrebbe proprio evitare è quello commesso in Forza Italia da Silvio Berlusconi, rimasto senza eredi dopo vent'anni di impegno politico. Intervistato da Panorama, il ministro dell'Interno ha risposto su chi possa essere un suo "delfino" e se già ne ha individuato

Immigrati - Matteo Salvini : "Nel 2019 più espulsioni che arrivi in Italia per la prima volta nella storia" : Mentre le Ong e buonisti vari strillano alla violazione dei diritti umani e dei trattati internazionali, Matteo Salvini sciorina i dati sul saldo tra arrivi ed espulsioni, che per la prima volta nella storia è negativo. E' vero che siamo soltanto al 23 di gennaio, ma oltre a essere ben augurante, il

Matteo Salvini - il Tg2 e l'innovazione autarchica : ... costituiscono la prova provata di un successo rieducativo del carcere: ogni 2x3 vengono educatamente intervistati in modo che possano proclamarsi innocenti e dire la loro sull'universo mondo. Anzi, ...

Matteo Renzi altra critica verso il governo : “Lino Banfi meglio di Salvini e Di Maio” : Matteo Renzi sulla nomina di Lino Banfi attacca Salvini e Di Maio “Fa meno danni Lino Banfi all’Unesco di quanti ne facciano Di Maio e Salvini nelle istituzioni europee”. Lo ha detto Matteo Renzi in un video pubblicato su Facebook. “La politica estera è una cosa seria e non prenderla sul serio porta all’isolamento del Paese. E’ quello che sta avvenendo in Italia oggi – ha sottolineato l’ex ...

Matteo Renzi altra critica verso il governo : “Almeno Banfi fa meno danni di Salvini e Di Maio” : Matteo Renzi sulla nomina di Lino Banfi attacca Salvini e Di Maio “Fa meno danni Lino Banfi all’Unesco di quanti ne facciano Di Maio e Salvini nelle istituzioni europee”. Lo ha detto Matteo Renzi in un video pubblicato su Facebook. “La politica estera è una cosa seria e non prenderla sul serio porta all’isolamento del Paese. E’ quello che sta avvenendo in Italia oggi – ha sottolineato l’ex ...

Federica Mogherini - Matteo Salvini all'attacco di Renzi : "Chiedete a lui il senso della sua nomina alla Ue" : E' tornata sulle prime pagine dei giornali per il suo stipendio da 25mila euro al mese, svelato nei giorni scorsi dai 5 Stelle. Federica Mogherini, Alto Commissario alla sicurezza dell'Unione Europea, ha avuto accesso a quella carica nel 2015, dopo un anno trascorso da ministro degli Esteri del gove

Matteo Salvini e le divise sgradite : aumentano le proteste per i travestimenti del ministro : Le uniche divise che non ha ancora indossato sono quelle della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera: forse perché non dipendono dal suo ministero. O magari, chissà, perché con i due corpi ci ...