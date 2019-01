Mattarella ricorda operaio ucciso dalle Br | Guido Rossa ha tenuto fede a valori

agi

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Cerimonia con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi a Genova per ricordare, l'dell'Ansaldo40 anni faBrigate Rosse. A poche ore dalla manifestazione, sono comparse sui muri della città scritte inneggianti ai terroristi: un episodio sul quale ha espresso ferma condanna l'Aula della Camera. "Onoriamo qui, oggi, un uomo, un lavoratore, un delegato sindacale, un militante politico che, nel momento in cui forze eversive e oscure portavano il loro assalto sanguinario alla nostra convivenza civile, ebbe il coraggio di non guardare dall'altra parte. Di non cedere alla meschinità della paura e della fuga dal senso di responsabilità di fronte alla minaccia e alla violenza", ha detto Mattarella., ha aggiunto il presidente, "ha pagato, con la sua famiglia, il prezzo supremo di chi ha voluto teneraidella ...