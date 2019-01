Marquez e Lorenzo | la Honda presenta il suo dream Team

MotoGP - Marc Marquez : “Un inverno noioso - obiettivo essere al top in Qatar”. Jorge Lorenzo : “Honda fantastica” : Oggi è stata presentata la nuova Honda, pronta ad affrontare il Mondiale MotoGP con tutti i favori del pronostico. La scuderia giapponese si affida ancora al fenomeno Marc Marquez, desideroso di proseguire la propria striscia trionfale e di confermarsi Campione del Mondo, e alla grande novità Jorge Lorenzo che ha lasciato la Ducati con l’obiettivo di lottare per il titolo iridato. Il fenomeno spagnolo ha affrontato un inverno ...

MotoGP - presentata la nuova Honda 2019 con il Dream Team composto da Marc Marquez e Jorge Lorenzo : C’era grandissima attesa per la presentazione del Team Repsol Honda MotoGP 2019 e, oggettivamente, la nuova moto e la sua livrea (pressoché simile a quella delle ultime edizioni) sono passate in secondo piano rispetto ad altro. Gli occhi di tutti erano puntati sulla nuova coppia, subito definita “Dream Team”, ovvero Marc Marquez e Jorge Lorenzo, e sulla mano fasciata del maiorchino dopo la rottura dello scafoide negli scorsi ...

Moto Gp - presentata l' Honda 2019 - Marquez : 'Spero di arrivare presto al 100%'. Lorenzo : 'L'obiettivo è arrivare in Qatar' : Nel corso della presentazione a Madrid della Honda per il Mondiale della MotoPp 2019, il campione del mondo Marc Marquez assicura di aver superato l'infortunio alla spalla che lo ha costretto ad un ...

DIRETTA/ Presentazione Honda 2019 foto - Lorenzo : qui siamo un altro livello. Marquez giura fedeltà al team : DIRETTA Presentazione Honda 2019: info streaming video e tv della cerimonia di svelamento del nuovo gioiello per la prossima stagione di Motogp.

MotoGP - Marquez : "Mai pensato di lasciare la Honda". Lorenzo "Team di un altro livello" : Sarà compagno di squadra del campione del mondo Marc Marquez : "E' il team dei miei sogni, mai pensato di cambiare scuderia, spero di essere pronto in Qatar". SPORTMEDIASET MotoGP MotoGP, ecco la ...

MotoGp - Marquez e Lorenzo sul palco con la nuova Honda : ... che ha giurato fedeltà alla squadra: ' È un privilegio far parte di questa squadra, dove correvano i miei idoli - ha detto il campione del mondo - nel 2012 rifiutai una proposta per correre in ...

Riflettori accesi - la Honda si presenta nel segno della continuità : ecco la RC213V di Marquez e Lorenzo [GALLERY] : presentata la nuova RC213V: al fianco di Lorenzo e Marquez anche Doohan e Crivillè per la presentazione della Honda 2019 La Honda ha scelto una presentazione insolita ed in grande stile per svelare al mondo intero la moto del 2019. Quattro moto e quattro grandi campioni che hanno fatto e faranno la storia del team giapponese. Nessun velo da togliere per i piloti, ma un sipario, o meglio un garage, che si è alzato svelando le nuove livree ...

MotoGp – Una presentazione insolita per la Honda : l’arrivo di Lorenzo e Marquez tra sorrisi saluti e… fasciature [VIDEO] : sorrisi, saluti e… fasciature: l’arrivo di Mar Marquez e Jorge Lorenzo alla presentazione della Honda 2019 E’ tutto pronto a Madrid per la presentazione della Honda in vista dell’inizio della stagione 2019. Dopo il Mission Winnow Ducati Team, è arrivato il turno del team giapponese di mostrare al mondo intero la moto che Marc Marquez e Jorge Lorenzo guideranno durante il Motomondiale 2019. Una presentazione ...

MotoGP - Honda 2019 : il live streaming della presentazione della nuova moto di Marquez e Lorenzo : La presentazione della nuova squadra comincia alle 11: sarà trasmessa in live streaming aperto a tutti su skysport.it, sull'App di Sky Sport , con la traduzione in italiano, come in tv per Sky Sport ...

Presentazione Honda 2019/ Streaming video e diretta tv : ecco la nuova moto di Marquez e Lorenzo - Motogp - : diretta Presentazione Honda 2019: info Streaming video e tv della cerimonia di svelamento del nuovo gioiello per la prossima stagione di motogp.

MotoGp – Infortunio Jorge Lorenzo - non solo Marquez : quanti messaggi per il pilota Honda : Piovono messaggi per Jorge Lorenzo: quanto affetto per il maiorchino della Honda dopo l’intervento per la frattura dello scafoide Il 2019 è iniziato con una brutta batosta per Jorge Lorenzo e per la Honda: il maiorchino si è procurato un Infortunio al polso, non è ancora chiaro come, ma si pensa mentre si allenava sulla moto da cross, ed è stato costretto a sottoporsi ieri ad un intervento chirurgico. Dopo l’operazione, il ...

MotoGp - Marquez scrive a Lorenzo e ci aggiorna sulle sue condizioni : i dettagli : Jorge Lorenzo e Marc Marquez saranno compagni di squadra alla Honda, al momento però sono entrambi fermi ai box Jorge Lorenzo e Marc Marquez sono entrambi attualmente fermi ai box per curarsi dai rispettivi infortuni. Oggi Lorenzo si è operato e proprio Marc gli ha voluto mandare un messaggio per rincuorarlo: “recupera in fretta”, ha scritto Marquez al compagno. Nel frattempo quest’ultimo sta proseguendo la sua ...

MotoGp – Lorenzo si prende gioco di Marquez : lo sfottò - con risposta - nelle FOTO inedite dei test con la Honda : Jorge Lorenzo e Marc Marquez divertiti e complici sui social: questa ‘amicizia’ continuerà anche durante il campionato 2019 di MotoGp? Il maiorchino sfotte il campione del mondo, non si fa attendere la risposta del giovane pilota Il conto alla rovescia è iniziato! Manca sempre meno alla stagione 2019 di MotoGp: il 10 marzo i piloti saranno in pista per la gara in notturna in Qatar, ma prima del grande e atteso esordio ...

MotoGp – L’ironia di Lorenzo : Jorge pieno di sè sui social - il nuovo post coinvolge anche Marquez [FOTO] : Jorge Lorenzo ed il post social per esaltare le qualità sue e del suo nuovo compagno di squadra, Marc Marquez Il conto alla rovescia è ormai iniziato: il 10 marzo inizierà la stagione 2019 di MotoGp, con l’esordio in Qatar. Sul circuito di Losail, dopo due sessioni di test invernali che si disputeranno proprio sulla pista qatariota e in Malesia, vivremo le prime intense emozioni con i campioni delle due ruote. Grande attesa per la ...