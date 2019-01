Mantova | rapina choc allo chef Tamani | imbavagliato da quattro banditi dell' Est

ilgiornale

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Lo hanno spinto a terra all"improvviso e dopo averlo immobilizzato gli hanno tappato la bocca con il nastro isolante mentre gli intimavano di rivelare dove si trovasse la cassaforte.L"incubo di Romanostellato di Quistello, in provincia di, celebre per i suoi tortelli alla zucca, è iniziato alle otto e mezza di domenica sera. Aveva appena infilato il paltò per godersi la sua serata libera, ma non ha fatto in tempo a varcare la soglia del suo ristorante, "l"Ambasciata", che si è ritrovato addosso imalviventi"Est Europa.Ha rischiato di soffocare, con naso e bocca stretti dal nastro isolante. Con gli occhi lucidi ha dovuto pregarli di allentare la presa. Ma itori, incappucciati, l"hanno tenuto in ostaggio per un"intera ora. Il tempo di mettere a soqquadro la sua abitazione, che si trova sopra il ristorante, per capire che la cassaforte non c"era, e ...