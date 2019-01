Maltempo | scuole chiuse giovedì 24 gennaio per allerta neve | l’elenco di comuni e regioni

Maltempo - neve in Sardegna : scuole chiuse domani 24 Gennaio a Nuoro : E’ tornata la neve sulla Sardegna centrale, imbiancando diversi centri del Nuorese. Il sindaco di Nuoro Andrea Soddu ha pubblicato nel sito del Comune l’ordinanza di chiusura di tutti gli istituti scolastici cittadini per la giornata di domani, per evitare i trasferimenti degli studenti pendolari. Sulla Strada statale 131, all’altezza di Campeda (Nuoro), si puo’ transitare solo con le catene o pneumatici antineve, ma per ...

Maltempo Umbria : domani 23 Gennaio scuole chiuse in diversi comuni per rischio neve [ELENCO] : Sono diversi i sindaci umbri che hanno deciso la chiusura delle scuole il 23 Gennaio a causa del rischio neve. Tra i centri dove sono state sospese le lezioni ci sono Foligno, Spoleto, Cannara, Montefalco, S. Venanzo, Montecastrilli, Avigliano Umbro, Parrano, Porano, Castel Giorgio, Ficulle e Monteleone di Orvieto. La precipitazione ha interessato diverse zone dell’Umbria ma in maniera non particolarmente intensa. Fiocchi di neve misti a ...

Maltempo Toscana : niente scuole chiuse domani a Siena : Le scuole di ogni ordine e grado a Siena domani, mercoledi’ 23 gennaio, saranno aperte. Lo dice una nota del Comune spiegando che “il post che sta circolando in rete e sulle chat è un fake e non proviene dalla pagina ufficiale del sindaco”. Al momento l’allerta meteo diramata dal Sistema Regionale di Protezione civile per la giornata di domani, ricorda l’Amministrazione, e’ di livello giallo. Tutte le notizie ...

Maltempo : domani 23 gennaio scuole chiuse a Spoleto : scuole chiuse per il Maltempo domani a Spoleto. Firmato il provvedimento per tutte le scuole di ogni ordine e grado. L’ordinanza è stata firmata dal Sindaco Umberto de Augustinis. Il provvedimento di chiusura riguarda le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, gli asili nido, i servizi della prima infanzia, nonché i centri diurni socio-riabilitativi per disabili minori, adulti e per anziani non autosufficienti, presenti nel ...

Allerta Meteo per neve e Maltempo - scuole chiuse Mercoledì 23 Gennaio : ecco l’ELENCO dei Comuni aggiornato in tempo reale [LIVE] : La presenza di un’ampia perturbazione sui settori centro-orientali dell’Europa causa la discesa di impulsi instabili da latitudini settentrionali verso l’area mediterranea. A seguito delle previsioni e dell’Allerta Meteo, i sindaci sono chiamati a decidere se tenere le scuole chiuse domani Mercoledì 23 Gennaio 2019. Di seguito pubblichiamo l’elenco completo dei Comuni in cui le scuole rimarranno chiuse, aggiornato ...

Maltempo - scuole chiuse mercoledì 23 gennaio per rischio neve : l’elenco delle regioni : Dove resteranno chiuse le scuole domani, mercoledì 23 gennaio? A causa dell'allerta meteo per neve molti Comuni hanno deciso la sospensione delle lezioni negli istituti di ogni ordine e grado. Ecco l'elenco aggiornato delle regioni, dalla Toscana al Lazio fino alle Marche.Continua a leggere

Maltempo - aggiornamento : Neve sui rilievi oltre 400 metri; Anche a Montecastrilli scuole chiuse : UMWEB, TERNI " " Dopo quello di San Venanzo, Anche il sindaco di Montecastrilli, Fabio Angelucci, ha disposto la chiusura delle scuole con un'ordinanza emessa a seguito delle precipitazioni nevose di ...

Maltempo Abruzzo : forti nevicate - oggi scuole chiuse all’Aquila : L’Aquila, dalle prime ore di oggi, è interessata da una intensa nevicata che ha indotto il sindaco Pierluigi Biondi a disporre la chiusura delle scuole. Per le successive 24/36 ore si prevedono nevicate da sparse a diffuse fino a quote di 600-800 metri. Al momento non si segnalano disagi sulle strade. L'articolo Maltempo Abruzzo: forti nevicate, oggi scuole chiuse all’Aquila sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo e Maltempo - scuole chiuse Martedì 22 Gennaio : l’ELENCO dei Comuni aggiornato in tempo reale [LIVE] : La presenza di un’ampia perturbazione sui settori centro-orientali dell’Europa causa la discesa di impulsi instabili da latitudini settentrionali verso l’area mediterranea determinando, a partire da oggi, la formazione sui mari occidentali italiani di aree di bassa pressione tipicamente invernali, associate a precipitazioni che interesseranno principalmente il centro-sud, con nevicate a quote basse sulle zone interne del ...

Maltempo Campania : neve in Irpinia - scuole chiuse in molti Comuni : Intensa nevicata nella notte in Irpinia: le precipitazioni nevose hanno portato alla chiusura delle scuole di Ariano Irpino e di altri Comuni dell’Alta Irpinia. I mezzi spargisale e spazzaneve sono al lavoro lungo la SS7 Bis Ofantina, che collega il capoluogo irpino ai Comuni dell’Alta Irpinia:nel tratto tra Voluturara e Montella registra una coda di mezzi pesanti che hanno difficoltà a percorrere la strada innevata. Criticità anche ...

Maltempo : in Sicilia scuole senza riscaldamento - M5S 'Inaccettabile' : Palermo, 14 gen. (AdnKronos) - "E' inaccettabile che gli studenti di molte scuole Siciliane debbano stare all’addiaccio nelle proprie classi, dato che al rientro dalle festività hanno trovato termosifoni spenti e aule fredde. Si tratta di una vergogna per cui l’assessore Lagalla e tutto l'esecutivo

Cessato allarme Maltempo - domani a Chieti scuole aperte : Chieti - Riapriranno domani a Chieti le scuole, chiuse oggi a seguito dell'ordinanza emessa dal sindaco Di Primio dopo la nevicata di ieri. Oggi le strade sono pulite e si circola agevolmente. "Ieri sera i mezzi spargisale viaggiavano in città come i mezzi spazzaneve. Ieri, con un'allerta meteo di Protezione Civile e Centro funzionale regionale, ho ritenuto di dover adottare un'ordinanza perché stamattina non ...

Maltempo - allerta in Europa : valanga travolge hotel - voli cancellati e scuole chiuse - è caos : 1/31 ...

Maltempo e neve a Potenza : il sindaco chiude le scuole - “violenza verbale inaudita” sui social : A seguito della decisione di chiudere le scuole nella giornata di ieri, 10 gennaio, a causa del Maltempo, il Comune di Potenza ha ricevuto “un numero notevole di commenti, pubblici ai diversi post su Facebook, e privati, di una violenza verbale inaudita, anche considerando che, nella quasi totalita’ dei casi, si tratta di studenti giovani e giovanissimi“: lo ha reso noto il sindaco, Dario De Luca. “Anche in occasione ...