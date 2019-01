Maltempo | neve in Sardegna | scuole chiuse domani 24 Gennaio a Nuoro

Maltempo - in arrivo venti di burrasca e neve al Centro-Sud : Roma, 23 gen., askanews, - In arrivo venti di burrasca e neve al Centro-Sud, la Protezione civile ha segnalato allerta gialla in cinque regioni."L'arrivo di un nuovo impulso nord-atlantico - ha ...

Allerta Meteo - Ciclone Polare sull’Italia : tanta neve e forte Maltempo al Centro/Sud - l’avviso ufficiale della protezione civile : Allerta Meteo – L’arrivo di un nuovo impulso nord-atlantico determinerà sull’Italia condizioni di tempo perturbato, con nevicate nelle zone interne del Centro-Sud, accompagnate da un consistente rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori ...

Meteo - sull'Italia arriva il ciclone Medicane : porta Maltempo - gelo e neve : Mancano pochissime ore alla formazione del temuto ciclone Medicane (dall'unione delle due parole inglesi mediterranean e hurricane). Secondo quanto riporta ilMeteo.it l'Italia...

Maltempo : code in autostrada e bus fermi per neve a Genova : Iniziano i primi disagi legati all’intensa nevicata che si è abbattuta su Genova nel primo pomeriggio. Sul raccordo tra A26 e A7 si registra un chilometro di coda per auto e camion incolonnati in attesa di muoversi. Rallentamenti anche in A10 in uscita a Genova Aeroporto. In città sono rimasti fermi i bus della Amt delle linee collinari e per i tratti in salita. L'articolo Maltempo: code in autostrada e bus fermi per neve a Genova sembra ...

Maltempo in Liguria : forti nevicate in atto - bufera di neve su Genova [VIDEO] : [flowplayer id="146668"] Come ampiamente previsto l'irruzione artica è giunta nel Mediterraneo e sta innescando le prime importanti nevicate sino a bassa quota. Com'era nelle attese la Liguria è...

Maltempo Piemonte : neve a Torino - rischio strade ghiacciate : Nevica a Torino e in gran parte del Piemonte meridionale. Nonostante siano previsti pochi cm di accumulo, il rischio principale è legato alle basse temperature, sempre sotto lo zero, che rischiano di creare uno strato di neve ghiacciata, soprattutto nei tratti collinari. La nevicata dovrebbe esaurirsi intorno alla mezzanotte. Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo, in pianura e in collina, potrebbero ...

Maltempo Genova : prosegue l’allerta per neve - avviso per vento di burrasca : In seguito al messaggio emesso dal Centro Funzionale Meteo idrologico di Protezione Civile della Regione Liguria lo stato di allerta nivologica gialla nel territorio del Comune di Genova è stato prolungato fino alle ore 06.00 di domani giovedì 24 gennaio. Inoltre, viste le previsioni di vento di burrasca forte per la giornata di domani giovedì 24 gennaio, entrano in vigore le ordinanze del Sindaco che dispongono alcune misure a tutela della ...

Meteo - Maltempo oggi : neve e piogge in quasi tutta Italia - Sky TG24 - : arrivato il gelo preannunciato negli scorsi giorni: diverse regioni del Nord e le zone appenniniche del Centro si sono risvegliate imbiancate. Freddo anche in Sardegna dove è stato diramato un avviso ...

Allerta Maltempo - da Nord a Sud gelo e neve fino in pianura : Allerta maltempo, da Nord a Sud gelo e neve fino in pianura È arrivato il gelo preannunciato negli scorsi giorni: diverse regioni del Nord e le zone appenniniche del Centro si sono risvegliate imbiancate. Freddo anche in Sardegna dove è stato diramato un avviso di Allerta meteo per vento, nevicate e mareggiate. ...

Allerta Meteo - “Ciclone Polare” in formazione nel Tirreno : mappe mostruose per il Sud - sarà una “Bomba” di Maltempo e neve : 1/47 ...

Meteo : ecco l'irruzione artica - neve in pianura al nord! Maltempo e venti forti verso il centro-sud : Tempo in sensibile peggioramento nel Mediterraneo a causa dell'ingresso di una vasta saccatura di aria...

Maltempo - Coldiretti : dopo la siccità - “sotto la neve c’è il pane” : L’arrivo del Maltempo con pioggia e neve è una boccata di ossigeno per battere la siccità al nord in terreni, fiumi e laghi dopo l’assenza di precipitazioni significative che in molte aree mancano dall’inizio dell’inverno. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’arrivo delle nuova perturbazione che colpisce la Penisola con nevicate diffuse. L’acqua – sottolinea la Coldiretti – è necessaria a creare le riserve idriche per i ...

Maltempo Lazio : attivi spazzaneve e spargisale sulle strade regionali : Sempre attivi spazzaneve di Astral Spa sulle strade regionali 509 Di Forca D’Acero dal km 20+000 al km 9+680, 312 Castrense e 627 della Vandra dal km 34+000 al km 47+250: lo rende noto Astral infomobilità precisando che sono attivi anche gli spargisale per evitare il rischio ghiaccio. L'articolo Maltempo Lazio: attivi spazzaneve e spargisale sulle strade regionali sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : Marche tra neve e pioggia : Meteo in peggioramento nelle Marche, dove dalla scorsa notte sta nevicando nelle zone collinari e montane, mentre la costa è battuta da vento e pioggia. La situazione più critica nel Montefeltro: domani le scuole medie e superiori di Urbino rimarranno chiuse, aperti invece asili, materne ed elementari. Sempre a Urbino è stato rinviato causa neve il Giovani fluo party con Asia Ghergo e il dj set (selezione di musica indie) di Daniel L. previsto ...