Maltempo | impulso perturbato di origine nord-atlantica | nevicate e vento forte al

meteoweb.eu

: METEO mercoledì, IMPULSO POLARE, MALTEMPO e FREDDO si intensificano, PIOGGIA e NEVE. Vedìamo dòve - ìn - la_meteo_it : METEO mercoledì, IMPULSO POLARE, MALTEMPO e FREDDO si intensificano, PIOGGIA e NEVE. Vedìamo dòve - ìn - giusi_vanes : RT @3BMeteo: In arrivo IMPULSO POLARE con CICLONE mediterraneo: maltempo, vento e *NEVE*, ma occhio a dove sarà possibile: #meteo #neve ht… -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Un nuovodigià a partire dalle prime ore di oggi ha raggiunto le regioni settentrionali dell’Italia, specialmente quelle di ponente. Si estenderà gradualmente su quelle del Centro nel corso del pomeriggio-sera. Le precipitazioni saranno a prevalente carattere nevoso al nord e i venti, in progressiva intensificazione, saranno particolarmente forti su Liguria e Sardegna.Debole nevicata in Veneto Debolihanno interessato la pianura veneta durante la notte e il primo mattino. Paesaggi imbiancati nelle province di Padova, Vicenza e Rovigo, senza criticità per la viabilità. Precipitazioni nevose registrate anche in montagna. In tutte le città della regione sono stati predisposti i piani anti-neve.L'articolodial centro/nord Meteo ...