Maltempo Genova | nevicata finita ora si teme gelo e vento

Maltempo - neve sul Nord Italia : Genova imbiancata. FOTO : Maltempo, neve sul Nord Italia: Genova imbiancata. FOTO Difficoltà all'aeroporto Cristoforo Colombo dove alcuni voli sono stati dirottati e cancellati ma c'è chi, sfidando il freddo, ne ha approfittato per immortalare la città imbiancata. Fiocchi anche al Centro Italia, a Castelli Romani Parole chiave: ...

Maltempo : 2 voli in arrivo a Genova dirottati - 1 cancellato : Per la forte nevicata che si sta abbattendo su Genova disagi anche all’aeroporto Cristoforo Colombo dove due voli in arrivo sono stati dirottati mentre due al momento stanno subendo ritardi e quello diretto ad Amsterdam è stato cancellato. Nel dettaglio sono stati dirottati il volo proveniente da Amsterdam e quello in arrivo da Roma e’ stato spostato. Il volo su cui era a bordo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è ...

Maltempo : code in autostrada e bus fermi per neve a Genova : Iniziano i primi disagi legati all’intensa nevicata che si è abbattuta su Genova nel primo pomeriggio. Sul raccordo tra A26 e A7 si registra un chilometro di coda per auto e camion incolonnati in attesa di muoversi. Rallentamenti anche in A10 in uscita a Genova Aeroporto. In città sono rimasti fermi i bus della Amt delle linee collinari e per i tratti in salita. L'articolo Maltempo: code in autostrada e bus fermi per neve a Genova sembra ...

Maltempo in Liguria : forti nevicate in atto - bufera di neve su Genova [VIDEO] : [flowplayer id="146668"] Come ampiamente previsto l'irruzione artica è giunta nel Mediterraneo e sta innescando le prime importanti nevicate sino a bassa quota. Com'era nelle attese la Liguria è...

Maltempo Genova : prosegue l’allerta per neve - avviso per vento di burrasca : In seguito al messaggio emesso dal Centro Funzionale Meteo idrologico di Protezione Civile della Regione Liguria lo stato di allerta nivologica gialla nel territorio del Comune di Genova è stato prolungato fino alle ore 06.00 di domani giovedì 24 gennaio. Inoltre, viste le previsioni di vento di burrasca forte per la giornata di domani giovedì 24 gennaio, entrano in vigore le ordinanze del Sindaco che dispongono alcune misure a tutela della ...

Maltempo Genova : il Comune estende l’orario di accensione degli impianti termici : Il Comune di Genova, con un’ordinanza del sindaco Marco Bucci, ha esteso l’orario di funzionamento degli impianti termici di riscaldamento in vista della perturbazione che nei prossimi giorni porterà freddo intenso sulla città e sulla Liguria. In attesa della perturbazione vera e propria, prevista da mercoledì con possibili fenomeni nevosi, a partire da domani e fino al 4 febbraio sarà possibile tenere accesi gli impianti degli ...

Maltempo Liguria : il Cdm proroga lo stato di emergenza per la provincia di Genova : Il Consiglio dei ministri, in considerazione della mancata conclusione degli interventi connessi al ripristino delle condizioni di sicurezza, ha deliberato la proroga di sei mesi dello stato di emergenza già dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio della provincia di Genova. Lo si legge nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri. L'articolo ...