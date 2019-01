Maltempo Firenze | neve e vento in Alto Mugello

Maltempo Firenze : nevica nell’Alto Mugello : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala deboli nevicate nelle nelle zone di Firenzuola, Marradi e al Passo della Consuma e la formazione di ghiaccio al Passo del Giogo. “Gli operatori della Viabilità della Città Metropolitana stanno operando sulle strade di competenza ma – avverte Angelo Bassi, consigliere delegato alla Protezione civile della Metrocittà – si ricorda in ogni caso ...

Maltempo Firenze : continua l’accoglienza per l’emergenza freddo : “Tra il 3 dicembre 2018 e il 10 gennaio 2019 sono 28 le persone che hanno accettato il servizio di accoglienza invernale”. Lo ha detto l’assessore al welfare del Comune di Firenze Sara Funaro, rispondendo ad un question time proposto in consiglio comunale dal presidente della commissione ambiente, vivibilita’ urbana e mobilita’ Fabrizio Ricci. Nel periodo in questione, ha precisato Funaro, “sono state ...

Maltempo Firenze - Bettini : “Disagi per il ghiaccio imprevisti” : “Ci sono pervenute alcune segnalazioni di disagio da parte dei cittadini che hanno lamentano ghiaccio sulle strade. Ce ne scusiamo ma queste situazioni non erano previste”. Lo ha detto l’assessore all’Ambiente del Comune di Firenze Alessia Bettini. “La protezione civile insieme alla polizia municipale – si legge in una nota del Comune – si sono comunque attivate ed e’ stato fatto quanto possibile. ...

Maltempo Firenze : domani allerta gialla per vento forte : allerta per rischio vento forte domani a Firenze e provincia: il centro funzionale regionale ha diramato un avviso codice giallo valido dalla mezzanotte di domani. L’allerta, che si concluderà 24 ore dopo, riguarda, oltre Firenze, anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. L'articolo Maltempo Firenze: domani allerta ...

Danni Maltempo fine di ottobre a Firenze : come fare domanda : Hanno tempo fino al 14 dicembre prossimo privati e imprese che avessero subito Danni durante i forti fenomeni meteorologici di

Maltempo Firenze : 140 nuovi alberi nel quartiere 2 : nuovi alberi a Firenze, nel quartiere 2 e riqualificazione dell’area verde di via Salvi Cristiani, per un intervento da 200mila euro. Da lunedi’, spiega una nota del Comune, 140 nuove piante sostituiranno quella abbattute dopo il nubifragio dell’agosto 2015: i nuovi alberi saranno platani, bagolari, aceri, querce, carpini, ippocastani e saranno messi a dimora in via Vitelli, Parco di San Salvi, Villa Favard, Giardini del ...

Maltempo Firenze : infiltrazioni nell’ospedale di Santa Maria Annunziata : infiltrazioni d’acqua, nel reparto day hospital oncologico dell’ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze, a causa del Maltempo di ieri. Lo rende noto l’Asl Toscana centro. I forti temporali di ieri pomeriggio, spiega una nota, hanno provocato delle infiltrazioni in una delle stanze in cui si cambiano gli infermieri del reparto. Una decina gli armadietti risultano inagibili e oggi sono stati spostati nello spogliatoio ...