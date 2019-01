Lottatore alla Batistuta, ecco chi era Emiliano Sala

lanotiziasportiva

: RT @garciaajonatha1: il lottatore era segnato, non apparteneva più alla vita, da qualche profondità recondita del corpo già si propagava la… - VentagliP : RT @garciaajonatha1: il lottatore era segnato, non apparteneva più alla vita, da qualche profondità recondita del corpo già si propagava la… - garciaajonatha1 : il lottatore era segnato, non apparteneva più alla vita, da qualche profondità recondita del corpo già si propagava… - lucignolobal1 : @rolliwn Gesù era un lottatore e non ha mai pensato di darsi alla fuga cercando di farla franca. Il Cattolicesimo è morto. Prendiamone atto. -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) L’ultimo goll’ha segnato al Marsiglia. Un colpo di testa di potenza per poi andare a raccogliere le urla della curva che lo amava come si fa con il bomber non bello da vedere, ma che ci mette sempre il cuore.Era così, 28 anni, argentino di origini italiane: schivo in pubblico, ma abituato a dare tutto in campo. Spilungone che si batteva su ogni pallone come aveva imparato in provincia di Santa Fe.La stessa del suo idolo. E anche Batigol ieri ha reso omaggio via Twitter al connazionale che sui campi di terza e seconda divisione francese chiamavano «gol». Prima di imporsi a Nantes e farsi un nome anche grazie a Claudio Ranieri che lo scorso anno gli trasmise quella fiducia che ancora gli mancava.Fiducia ripagata a suon di gol.Dodici. Come l’anno prima. E come quest’anno, ma con un terzo di presenze, tanto da diventare a novembre ...