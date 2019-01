Liverpool | non pagato per lavori in hotel | distrugge quello che aveva costruito VIDEO

Liverpool - operaio distrugge Hotel per protesta : la paga promessa non era arrivata : Al probabile grido 'Io ti ho costruito, io ti distruggo', un operaio inglese ieri pomeriggio si è reso protagonista a Liverpool, in Gran Bretagna, di una incredibile vicenda: è salito su di un piccolo escavatore ed ha demolito l'ingresso e la hall di un Hotel nel giorno in cui veniva terminata l'opera di costruzione del complesso. Il Travelodge Hotel della città celebre per aver dato luce ai Beatles era praticamente ultimato e pronto per ...

Sun : «Sturridge non rinnova con il Liverpool - via gratis a giugno» : Liverpool - Daniel Sturridge non sarà un giocatore del Liverpool nella prossima stagione. E' questa l'indiscrezione arrivata dall'Inghilterra. Il Sun, infatti, è sicuro che il calciatore non rinnoverà ...

Lazio - Tare vuole Adekanye : l'attaccante non rinnoverà col Liverpool : Bobby Adekanye sfreccia verso la Lazio. Il 19enne attaccante nigeriano, passaporto olandese, è in scadenza di contratto col Liverpool e non è intenzionato a rinnovare con i Reds. Lo ha puntato Igli ...

Il Manchester City non molla : Aguero e Sanè stendono il Liverpool - si riapre la Premier League : Il Manchester City si aggiudica lo scontro diretto di inizio 2019 contro il Liverpool: Firmino risponde al gol iniziale di Aguero, ma Sanè regala la prima gioia del nuovo anno a Guardiola La Premier League regala a tutti i tifosi un inizio di 2019 col botto. Big match di alta classifica nel calcio britannico, con Manchester City e Liverpool che si affrontano in un duello che probabilmente durerà fino a fine stagione. All’andata era finita ...

City-Liverpool - Guardiola : 'Non sarà una sfida decisiva' : Il nuovo anno della Premier League si apre con la super-sfida dell'Etihad stadium dove il Manchester City cerca di fermare la marcia, fin qui inarrestabile, del Liverpool. Dopo 20 giornate i Reds non ...

Guardiola - col Liverpool non è decisiva : ANSA, - LONDRA, 02 GEN - "Una sfida importante ma non ancora decisiva": così Pep Guardiola, alla vigilia del match contro il Liverpool, capolista della Premier League. Dopo 20 giornate i Reds ...

"Salah vuole lasciare il Liverpool : non accetta compagni israeliani" : ... inginocchiandosi e alzando al cielo le mani e lo sguardo, infischiandosi della norma Fifa che vieta l'espressione in campo di convinzioni politiche o religiose: in tutto il mondo islamico è ben ...

Salah non lascerà il Liverpool se arrivasse un compagno israeliano - forse : Mohamed Salah avrebbe chiesto alla proprietà la cessione. E quanto ha rivelato il 'Jerusalem Post', quotidiano israeliano. La motivazione sarebbe il possibile arrivo ad Anfield dell'attaccante israeliano Munas Dabbur del Red Bull Salisburgo. La notizia, scrive Il Giornale, è stata subito smentita dall'entourage del giocatore: "È un professionista e pensa a giocare, non ...

Liverpool - Klopp spaventato dalla Juventus : “è una delle due squadre che non vorrei mai affrontare in Champions” : Commentando l’esito del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, l’allenatore del Liverpool ha incensato la Juventus “Ci sono due squadre che non vorrei mai affrontare in Champions: il Borussia Dortmund, per quello che mi lega alla società, e la Juventus. I bianconeri sono in assoluto i grandi favoriti per la vittoria finale“. Lo ha riferito l’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, commentando i ...