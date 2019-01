LIVE Pattinaggio artistico | Europei 2019 in DIRETTA | Lucrezia Gennaro parte benissimo!

oasport

: RT @RSIsport: ????? Già dalle 11h30 potete seguire in diretta su LA2 e in streaming il programma corto femminile degli Europei di pattinaggio… - maurogabutti : RT @RSIsport: ????? Già dalle 11h30 potete seguire in diretta su LA2 e in streaming il programma corto femminile degli Europei di pattinaggio… - RSIsport : ????? Già dalle 11h30 potete seguire in diretta su LA2 e in streaming il programma corto femminile degli Europei di p… - InterCLAzionale : RT @OA_Sport: DIRETTA LIVE - Iniziano gli Europei di pattinaggio artistico! Seguiteli con noi in tempo reale, oggi tocca subito a Della Mon… -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Buongiorno e benvenuti alladeglidi, a Minsk (Bielorussia) incomincia la 101^ edizione della rassegna continentale. Si preannuncia una giornata particolarmente avvincente e appassionante, ne vedremo davvero delle belle sul ghiaccio dove i migliori interpreti si daranno battaglia per ottenere il miglior risultato possibile: oggi non si assegnano medaglie ma gli atleti impegnati punteranno a portare a casa punteggi importanti in vista dei programmi liberi al termine dei quali conosceremo la composizione dei podi.Si incomincia con lo short program femminile: tutte contro Alina Zagitova, la Campionessa Olimpica sembra non conoscere rivali e punta dritto verso la conquista del secondo titolo consecutivo. Si preannuncia un podio tutto russo visto che Stanislava Kostantinova e Sofia Samodurova hanno le carte in regola per chiudere alle spalle ...