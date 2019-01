Lino Banfi | prima dell’Unesco c’era la laurea tarocca

Lino Banfi : "La nomina all'Unesco? Pensavo a uno scherzo - ma la merito in pieno" : La sua nomina alla commissione italiana per l'Unesco, annunciata in pompa magna da Luigi Di Maio nel corso dell'evento sul reddito di cittadinanza, ha suscitato molte critiche. Ma Lino Banfi è contento dell'incarico ricevuto e delle polemiche dice "chiacchiere che non leggerò". L'attore in un'intervista a Il Corriere della Sera racconta come ha reagito quando gli è stata proposta la designazione e cosa ha intenzione di fare ...

Lino Banfi : “Io sono da sempre per le cose anomale : i nonni saranno patrimonio dell’Umanità” : «Signor Banfi? sono Giorgio Giorgi», così ha inizio l’ultima avventura di Lino Banfi che lo porterà ad essere nominato nella Commissione Unesco. «Era ieri mattina e io, che avevo un comico in avanspettacolo che si chiamava così, Giorgio Giorgi, ho pensato si trattasse di lui redivivo»....

Storia di Lino Banfi - dalla commedia sexy all'Unesco : Negli anni Settanta ottiene un discreto successo grazie ai suoi spettacoli al teatro SancarLino di Roma, dove nel 1972 si esibisce in un cabaret insieme a Carletto Sposito e Anna Mazzamauro e poi con ...

Lino Banfi all’Unesco «che ci azzecca?» - direbbe Nonno Libero : “Quando mi hanno chiamato, ho detto: Ma che c'entro io con la cultura?” ...

Unesco - Banfi : non sono giullare di corte - sono Lino di Mameli : Roma, 23 gen., askanews, - 'Ora studio l'Unesco ma non sono giullare di corte mi sento Lino di Mameli e vorrei Canosa di Puglia patrimonio dell'umanità', così Lino Banfi all'indomani dell'annuncio ...

Lino Banfi all’Unesco : «Ora studierò e promuoverò la mia Canosa» Video|Foto : Lunedì sera la telefonata del portavoce di Bonisoli: «Ho pensato che era qualcuno che voleva fare l’attore...». «Di Maio? Conosce tutti i miei film a memoria e mi ha detto: ‘A me non me ne frega niente per chi hai votato, mi stai simpatico e ti voglio bene’».

Cosa è successo alla convention del M5s sul reddito di cittadinanza - Lino Banfi a parte : È con un applauso - trasformato in standing ovation per il capo politico e ministro dello Sviluppo, Luigi di Maio, 'star' della mattinata a 5 Stelle, ma anche per Alessandro Di Battista - che la platea M5s, riunita per raccontare il reddito di cittadinanza, accoglie il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il premier 'mette la faccia' di tutto il Governo sulla misura approvata dal Consiglio dei ministri e si presenta come "garante" del ...

Di Maio lancia Lino Banfi all'Unesco - Salvini ironico : «E Jerry Calà?» : Portare un «sorriso» nell'Unesco e fare diventare «patrimonio dell'umanità» uno storico attore, comico e conduttore televisivo italiano come Lino Banfi. A...

Lino Banfi all’Unesco : «Sulle prime ho pensato a uno scherzo» : Il comico racconta di essere rimasto interdetto alla proposta di rappresentare l’Italia: «Ho una laurea honoris causa in Scienze della Comunicazione. E magari un giorno, da nuovo membro dell’Unesco, proporrò il nonno come patrimonio dell’umanità»

Da Lino Banfi a Lorella Cuccarini - i personaggi anni '80 e la politica - Sky TG24 - : Per entrare in sintonia con la nuova politica, la cosa migliore è rispolverare un televisore col tubo catodico, una radio a transistor o un giradischi. Ecco perché

Di Maio sceglie Lino Banfi per rappresentare l'Italia in commissione Unesco. Salvini ironizza : 'E Calà e Pozzetto?' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse