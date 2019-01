Liliana dell'Osso fra le protagoniste della mostra fotografica 'Una vita da scienziata' : L'esposizione, che resterà aperta sino al 30 giugno, è incentrata sul ruolo di primo piano svolto dalle donne italiane nell'ambito della scienza. Un reportage fotografico del francese Gerald Bruneau ...

Il Napoli invitato alla Giorno della memoria con Liliana Segre : alla Scala di Milano C’era anche il Napoli questa mattina al Teatro La Scala di Milano per il diciannovesimo Giorno della memoria – che si celebra il 27 gennaio – con la senatrice a vita Liliana Segre intervistata da Enrico Mentana. Evento organizzato dall’Anpi provinciale di Milano e dall’associazione Figli della Shoah che hanno invitato anche il club di Aurelio De Laurentiis. A rappresentare la società c’era ...

Liliana dell’Osso tra le protagoniste della mostra fotografica “Una vita da scienziata” : La psichiatra Liliana dell’Osso dell’Università di Pisa è una delle cento donne protagoniste della mostra fotografica “Una vita da scienziata – i volti del progetto #100esperte” inaugurata a Milano lo scorso 16 gennaio presso il Centro Diagnostico Italiano. L’esposizione, che resterà aperta sino al 30 giugno, è incentrata sul ruolo di primo piano svolto dalle donne italiane nell’ambito della scienza. Un reportage fotografico del francese Gerald ...

Giorno della Memoria - Liliana Segre incontra gli studenti al Teatro alla Scala di Milano : Martedì 22 gennaio alle la senatrice sopravvissuta ad Auschwitz racconterà la sua esperienza ai ragazzi delle scuole in un incontro alla Scala di Milano. L'intervento di Liliana Segre sarà preceduto dall’esecuzione musicale di Kol Nidrei di Max Bruch con Alfredo Persichilli e Andrea Rebaudengo.Continua a leggere

Famiglia Cristiana - Liliana Segre italiana dell'anno : E ho visto persone essere uccise non perché avessero fatto qualcosa ma per la sola colpa di essere venute al mondo". Oggi, aggiunge, "la situazione per i richiedenti asilo è diversa, non tutti ...

Liliana Segre è “italiana dell’anno” per Famiglia Cristiana : Liliana Segre è “italiana dell’anno” per Famiglia Cristiana La senatrice a vita è stata scelta perché “testimone preziosa contro l'oblio e i pregiudizi”. In un’intervista dice: “Non possiamo non essere allarmati per alcune leggi che toglieranno ai richiedenti asilo un tetto sulla testa” Parole chiave: ...

La senatrice a vita Liliana Segre incontra a Monza 800 studenti della Brianza : Mercoledì 18 dicembre al teatro Manzoni di Monza l'incontro con la senatrice a vita ed ex deportata Liliana Segre: ad ascoltarla 800 studenti di tredici scuole superiori della Brianza. Io sono stata ...