Licenziata da un call center di Torino | Romina ora è giardiniera a Versailles 

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Dalla scrivania di unai giardini di Versailles. Protagonista, una donna di quasi 50 anni, separata con un figlio, che si è reinventata la vita dopo avere perso il posto di lavoro che occupava da 12 anni. "Non sono mai stata brava con le piante - racconta all'edizione torinese di 'Repubblica' - ma l'anno in cui è successo tutto, il 2014, avevo comprato un albero di natale all'Ikea e dopo le feste ho deciso di tenerlo. Sono riuscita a farlo crescere sul balcone e mi ha dato una tale soddisfazione che ho pensato che mi sarebbe piaciuto lavorare con le piante".Da qui l'avvicinamento al progetto della Compagnia di Sanpaolo per le persone in difficoltà "Trapezio", poi un corso di giardinaggio, fino alla decisione di specializzarsi nei giardini d'arte. "I corsi - spiega ancora - prevedevano ore di formazione alla Reggia di Venaria () e poi uno stage. Non ...