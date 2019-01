Libero | ' C' è poco da stare allegri | calano fatturato e Pil ma aumentano i gay' | è bufera

Blastingnews

: Questa è la prima pagina odierna di #Libero, che si conferma, una volta di più, mera CARTA STRACCIA! Su una cosa,… - beghin_t : Questa è la prima pagina odierna di #Libero, che si conferma, una volta di più, mera CARTA STRACCIA! Su una cosa,… - virginiaraggi : Il centro di @Roma è libero dai bus turistici. Tuteliamo così il nostro straordinario patrimonio rendendo le strade… - Beatric78616781 : RT @GabrieleGabbo81: C’è poco da stare allegri CALANO FATTURATO E PIL MA AUMENTANO I COGLIONI Questa non è libertà di stampa, è libertà di… -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Una nuovasi abbatte sul quotidiano diretto da Vittorio Feltri, che questa mattina è uscito con un titolone in prima pagina che ha suscitato, da più parti, forte indignazione. Le parole sono le seguenti: "C'èdae Pil mai gay".L'articolo incriminato Il pezzo, scritto dal giornalista Filippo Facci, si concentra su alcuni argomenti del momento, come ad esempio il calo dele del Pil nazionale. Nell'articolo si illustrano i risultati di una ricerca inglese, precisamente effettuata dalla Ons (Office for National Statistic), la quale riporta alcuni dati sulle persone che dichiarano di essere omosessuali o bisessuali. Tra i 16 e i 14 anni queste sarebbero il doppio rispetto agli over 35 e a quelli di mezza età. L'articolo non riporta solo questi dati appena citati, ma guarda anche a quella che sarebbe la situazione italiana, ...