Le ricerche dell’aereo di Emiliano Sala scomparso nella Manica

Emiliano Sala - riprese le ricerche dell’aereo scomparso : Sono riprese questa mattina le ricerche per ritrovare l'aereo che trasportava il calciatore argentino, di origini italiane, Emiliano Sala , scomparso sopra i cieli della Manica. La polizia ha concentrato le ricerche in una zona precisa dove c'è la più alta probabilità di trovare qualcosa, in base agli studi sulle maree e delle condizioni meteo dopo la scomparsa dell'aereo. Si tratta delle zone costiere intorno ad Aurigny. Due aerei sono decollati ...

Proseguono le ricerche dell’aereo sul quale viaggiava Emiliano Sala : Proseguono le ricerche dell’aereo sul quale viaggiava Emiliano Sala Dopo 12 gol in 19 partite di Ligue 1 con la maglia del Nantes, Emiliano Sala era stato acquistato dal Cardiff City per 17 milioni di euro ed era pronto a trasferirsi in Galles e fare il suo esordio in Premier League. Lunedì sera, Sala si trovava a bordo di un piccolo aereo da turismo Piper Malibu. Con lui c’era soltanto il pilota del velivolo. Il giocatore era ...