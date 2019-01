Le notizie del giorno – Scomparso Emiliano Sala | “non ci sono speranze”

Juventus - brutte notizie per Allegri : tre defezioni importanti in vista del match con la Lazio : L’allenatore toscano dovrà fare a meno di tre giocatori importanti in vista del match contro la Lazio Tre assenze pesanti per la Juventus in vista del match contro la Lazio, in programma nel prossimo turno di Serie A. Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Pjanic, Cancelo e Khedira che non recupereranno in tempo per la sfida con i biancocelesti. PJANIC – LaPresse – Fabio Ferrari Questo il comunicato del club: “i ...

Ultime notizie Roma del 23-01-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio prosegue il duello tra Roma e Parigi dopo gli screzi dei giorni scorsi sul colonialismo da Davos il premier Conte accusa Parigi di ambiguità sui dossier Fincantieri STX e attacca su un altro fronte suggerendo di affidare Il seggio permanente della Francia il consiglio di sicurezza ONU nel contesto europeo non più Amò singolo paese la ministra Transalpina ...

Trieste - ex direttore del Piccolo rischia processo per estorsione : “notizie nascoste per ottenere sponsorizzazione” : Un’intercettazione telefonica risalente al 2014, finita nel pentolone di un’inchiesta della Procura Distrettuale Antimafia di Trieste, ha messo nei guai l’ex direttore del quotidiano Il Piccolo di Trieste, Paolo Possamai, dal 2016 direttore dei giornali veneti del gruppo Finegil, Il Mattino di Padova, la Nuova Venezia e La Tribuna di Treviso. Il dialogo, che ha dato il via a un procedimento per estorsione a carico del ...

